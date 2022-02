Nach dem erfolgreichen Release des knackigen Action-Titels „Returnal“ wurde das finnische Studio Housemarque bekanntermaßen im vergangenen Jahr von Sony Interactive Entertainment übernommen.

Ergänzend dazu wurde bekannt gegeben, dass Housemarque mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat, das sich für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, wurde bisher nicht verraten. Einer aktuellen Stellenausschreibung von Housemarque lässt sich nun aber zumindest entnehmen, dass das Gameplay im neuen Werk des finnischen Studios ein weiteres Mal in den Mittelpunkt rücken wird.

Weiter heißt es, dass sich die Spieler und Spielerinnen auf ein großes Triple-A-Projekt freuen dürfen, das „einzigartige Gameplay-Erfahrungen“ verspricht. In der Stellenausschreibung für einen Lead-Level-Designer führen die Verantwortlichen von Housemarque aus: „Als Leiter des talentierten und leidenschaftlichen Leveldesign-Teams hinter Returnal arbeiten Sie eng mit dem Design Director, Lead Game Designer und Game Director zusammen, um die nächste Evolution der Housemarque-Spiele voranzutreiben.“

Weitere Meldungen zu Housemarque:

„Sie haben eine Leidenschaft für Spiele und das Handwerk des Leveldesigns und des Kampfdesigns. Sie ergreifen Initiative und finden kreative Lösungen für komplexe Probleme. Sie sind kreativ, teamfähig und ergebnisorientiert. Du strebst danach, ein großartiger Lead für unser Level-Design-Team zu sein und es zu inspirieren, bessere Levels und Kämpfe zu machen“, heißt es weiter.

Sollten sich konkrete Details zum neuen Werk von Housemarque ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Join us at @Housemarque to create truly unique gameplay experiences in the AAA field, where gameplay is king! 👑https://t.co/sgETMZJ9Ca#WeAreHiring #PS5 #GameDev pic.twitter.com/enKGndVilH

— Housemarque (@Housemarque) February 9, 2022