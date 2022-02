Ripout: 3D Realms stellt kooperativen Horror-Shooter für die PS5 vor – Trailer & Details

In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Pet Project Games kündigte der Publisher 3D Realms den kooperativen Horror-Shooter "Ripout" für die Konsolen an. Wir liefern euch den ersten Trailer und die offiziellen Details, die im Rahmen der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurden.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die Indie-Entwickler von Pet Project Games ihren kooperativen Horror-Shooter „Ripout“ für den PC an. Wie das Studio in Zusammenarbeit mit 3D Realms heute bekannt gab, werden auch die Konsolen versorgt.

Bei „Ripout“ handelt es sich um einen Shooter, in dem sich die Spieler und Spielerinnen einen Weg durch verlassene, von Mutanten verseuchte Raumschiffe bahnen, Beute sammeln und mit dieser ihren Charakter verbessern. Ob ihr die vor euch liegenden Aufgaben alleine oder kooperativ mit anderen Nutzern in Angriff nehmt, bleibt euch überlassen. Zu den Besonderheiten von „Ripout“ gehört laut Entwicklerangaben die Tatsache, dass sich die Missionen in 10 bis 20 Minuten abschließen lassen.

Passt eure Waffe und euren Charakter an

Im Kampf setzt ihr in „Ripout“ auf eure treue Pet-Gun und macht euch die Kraft der empfindungsfähigen Biotechnologie zu Nutze, um sie gegen die zahlreichen Feinde einzusetzen. In den dunklen Korridoren der Spielwelt lauern genetisch veränderte Wesen, die in der Lage sind, sich zu verändern und zu stärken. Somit wisst ihr nie, womit ihr es in eurer nächsten Mission zu tun bekommt. Ein Grund mehr, regen Gebrauch von der Möglichkeit, euren Charakter und eure Waffen individuell anzupassen, zu machen.

Während die prozedural generierten Missionen laut Entwicklerangaben reichlich Abwechslung versprechen, wird mit dem skalierbaren Schwierigkeitsgrad dafür gesorgt, dass Anfänger wie Spieler und Spielerinnen, die auf der Suche nach einer knackigen Herausforderung sind, in „Ripout“ auf ihre Kosten kommen.

„Ripout“ erscheint 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

