Salt and Sacrifice: Termin für das Action-Rollenspiel steht fest – Neuer Trailer

Das Action-Rollenspiel "Salt and Sacrifice" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Demnach werden die Spieler bereits im Mai in den Genuss des Abenteuers kommen können.

Die Ska Studios und die Devoured Studios haben einen offiziellen Erscheinungstermin für das Action-Rollenspiel „Salt and Sacrifice“ angekündigt. Der Nachfolger zum 2016 veröffentlichten „Salt and Sanctuary“ wird ab dem 10. Mai 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Epic Games Store) erhältlich sein.

Macht Jagd auf die Magier!

Im Altarstone Kingdom werden korrumpierte Magier Chaos stiften, weshalb die Spieler auf den Plan gerufen werden, um das schreckliche Schicksal abzuwenden. Dafür werden sie in die Rolle eines Inquisitors schlüpfen, der Sühne für seine früheren Verbrechen leisten soll. Deshalb stehen die Magier auf seiner Liste, um das Königreich zu reinigen und Wiedergutmachung zu erreichen.

Acht Charakterklassen sollten den Spielern genügend Auswahl für den Start in das Abenteuer geben, ehe man sich durch die sterbenden Lande begibt, eine große Auswahl an Waffen findet und arkane Fähigkeiten einsetzt, um die Magier in die Flucht zu schlagen. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, dass „Salt and Sacrifice“ kein einfaches Abenteuer wird. Stattdessen wird man taktisches Verständnis ebenso wie eine perfekte Ausführung unter Beweis stellen müssen.

Ein Online-Multiplayer wird ebenfalls zur Verfügung stehen, sodass man sich unter anderem Unterstützung eines anderen Spieler herbeirufen kann. Auch PvP-Funktionen werden in „Salt and Sacrifice“ geboten, sodass man auch mit Invasoren rechnen sollte. Ein neuer Trailer gewährt noch einmal einen Blick auf das Abenteuer:

