USA: PS5 ist meistverkaufte Konsole im Januar

Mat Piscatella von der NPD Group hat auf Twitter verraten, dass die PS5 im Januar 2022 in den USA die meistverkaufte Konsole war. Die Hardware triumphierte im vergangenen Monat sowohl bei den Stückzahlen als auch bei den Umsätzen, während die beiden Konsolen Xbox Series S und Xbox Series X zusammengerechnet den zweiten Platz belegten.

„US NPD HW – Die PlayStation 5 war die meistverkaufte Hardware-Plattform im Januar 2022, sowohl in Stückzahlen als auch in Dollar. Die Xbox Series belegte in beiden Bereichen den zweiten Platz“, so Piscatella im Wortlaut.

Laut Piscatella stieg der Umsatz mit Videospiel-Hardware im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent und erreichte 390 Millionen Dollar. Es ist der höchste Wert für den Monat Januar seit 2009, als der Umsatz bei 447 Millionen Dollar lag. Übergreifend betrachtet musste der US-Spielemarkt jedoch einen leichten Rückgang hinnehmen.

January 2022 US NPD THREAD – January 2022 consumer spending across video game hardware, content and accessories declined 2% when compared to a year ago, to $4.7B. A double-digit percentage gain in hardware spending could not offset declines in content and accessories spending. pic.twitter.com/21sgFKzSL9 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 11, 2022

Spiele-Charts aus den USA

„Pokémon Legenden: Arceus“ für die Switch war im vergangenen Monat das meistverkaufte Spiel, gefolgt von „Call of Duty Vanguard“ auf Platz 2. „Monster Hunter: Rise“ (Platz 3 im Januar, aufgestiegen von Platz 94 im Dezember) und „God of War“ (Platz 5 im Januar, Platz 146 ein Monat zuvor) wurden im Januar 2022 auf Steam veröffentlicht, was ihre jeweiligen Zuwächse begünstigte.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ war das sechstmeistverkaufte Spiel im Januar. Der Titel liegt nur noch hinter „Marvel’s Spider-Man“ und „God of War“ (2018), was die Dollar-Umsätze für von Sony veröffentlichte Titel seit 1995 betrifft.

Die US Top 10 im Januar:

Pokémon Legenden: Arceus (Nintendo) Call of Duty Vanguard (Activision) Monster Hunter Rise (Capcom) Madden NFL 22 (Electronic Arts) God of War (Sony) Spider-Man Miles Morales (Sony) FIFA 22 (Electronic Arts) Mario Kart 8 (Nintendo) Raimbox Six Extraction (Ubisoft) Battlefield 2042 (Electronic Arts)

Die komplette Top 20 könnt ihr euch hier anschauen. Auch Microsoft ist dort vertreten. „Forza Horizon 5“ kam auf Platz 17, „Halo Infinite“ auf Platz 18. Mojangs „Minacraft“, das vor einigen Jahren von Microsoft übernommen wurde, landete auf dem 13. Rang.

Ebenfalls wurden spezifische Charts zu den einzelnen Plattformen veröffentlicht. Die Listen für PlayStation, Xbox und Nintendo seht ihr nach dem Klick auf den jeweiligen Link.

Beim Verkauf von Zubehör sanken die Einnahmen im Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 185 Millionen Dollar. Der Xbox Elite Series 2 Wireless Controller war das meistverkaufte Videospielzubehör im vergangenen Monat.

Im Mobile-Bereich ging es ebenfalls bergab: Die Ausgaben für mobile Spiele in den USA sanken im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent. „Dies deutet auf eine Rückkehr zu den Umsatztrends vor der Pandemie hin, nachdem der Markt 2020 und 2021 ein beispielloses Wachstum von Jahr zu Jahr und Monat zu Monat verzeichnete“, so der Analyst.

