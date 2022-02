Babylon’s Fall: Demo-Termin steht fest – Koop-RPG darf bald getestet werden

Am 25. Februar wird den PlayStation-Spielern eine Demoversion von „Babylon’s Fall“ zur Verfügung gestellt. Schließt euch an diesem Tag mit bis zu drei Freunden zusammen, um das kooperative Action-Rollenspiel gründlich anzutesten. Wie in den meisten Fällen üblich ist, werdet ihr auch hier eure erzielten Fortschritte später auf die Vollversion übertragen können.

Erster Premium Battle Pass kostenlos

Neben der Demoversion kündigte Square Enix den Premium-Battle-Pass für die erste Season an. Normalerweise steht eine Free- und eine kostenpflichtige Premium-Variante zur Auswahl. Letzteres wird geschätzte zehn Euro kosten und euch kosmetische Gegenstände freischalten lassen. Dafür braucht ihr Battle Points, die ihr euch durch das Absolvieren von Quests verdient. In der ersten Season wird der kostenpflichtige Battle Pass den Spielern jedoch geschenkt.

Alle drei Monate geht eine neue Season an den Start, die einen Battle Pass und weitere Inhalte einführt. Season One trägt übrigens die Bezeichnung „Eternal Tower“ und wird am Tag der Demo-Veröffentlichung ausgerollt. Als Enddatum gab ein Entwickler den 31. Mai an.

„Babylon’s Fall“ kommt am 3. März für PS5, PS4 und PC auf den Markt. Sowohl im PlayStation Store als auch bei Steam kostet der Titel 69,99 Euro. Eine digitale Deluxe Edition kann ebenfalls vorbestellt werden, die euch drei Tage früher Zugang zum Spiel ermöglicht. In beiden Editionen sind zudem 1000 Ingame-Credits enthalten, mit denen ihr einen der zukünftigen Battle Pässe erwerben könnt.

