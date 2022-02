PS5: Wollt ihr einen Game Pass auf der PlayStation? – Umfrage

Der Xbox Game Pass wird auch von PlayStation-Spielern regelmäßig diskutiert. Und Sony könnte mit Project Spartacus längst eine Antwort parat haben. Doch habt ihr überhaupt ein Interesse an solchen Abodiensten? Heute könnt ihr an drei Umfragen teilnehmen.

Während Sony und Nintendo nach wie vor auf den klassischen Verkauf von Spielen setzen, möchte Microsoft eine Art „Netflix für Videogames“ zum Standard machen. Der Xbox Game Pass kommt auf den Xbox-Konsolen und dem PC mittlerweile auf 25 Millionen Mitglieder, die entweder den Vollpreis bezahlen, das Testangebot in Anspruch nehmen oder eine der weiteren Sparmöglichkeiten nutzen.

Während der Xbox Game Passin den Fokus der Redmonder rückt, könnte Sony mit einem vergleichbaren Angebot antworten. Der meist gut informierte Gaming-Journalist Jason Schreier brachte vor einigen Wochen. Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Abomodell, das grob mit dem Xbox Game Pass verglichen werden kann.

Die drei Stufen von Spartacus:

Stufe 1: Mit dem bisherigen PS Plus-Angebot identisch. Dazu gehören das Online-Gaming, drei kostenlose Spiele im Monat, Rabatte im PlayStation Store und mehr.

Mit dem bisherigen PS Plus-Angebot identisch. Dazu gehören das Online-Gaming, drei kostenlose Spiele im Monat, Rabatte im PlayStation Store und mehr. Stufe 2: Zu den bisherigen PS Plus-Vorteilen gesellt sich ein großer Gaming-Katalog, der sich aus PS4- und vielleicht auch PS5-Spielen zusammensetzt.

Zu den bisherigen PS Plus-Vorteilen gesellt sich ein großer Gaming-Katalog, der sich aus PS4- und vielleicht auch PS5-Spielen zusammensetzt. Stufe 3: Zusätzlich zu den Inhalten der ersten zwei Stufen soll eine Bibliothek mit älteren PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen, erweiterte Demoversionen und ein Streaming-Angebot (PS Now) enthalten sein.

Der Game Pass und Project Spartacus, das noch nicht offiziell bestätigt wurde, unterscheiden sich erheblich, zumal Sonys Dienst laut Jason Schreier wahrscheinlich keine der großen Day-One-Neuerscheinungen der PlayStation Studios enthalten wird.

Daher unsere Frage: Welche der beiden unterschiedlichen Abodienste stößt eher auf euer Interesse? Der Xbox Game Pass oder Project Spartacus?

Zwar ist nicht bekannt, wie viel Geld die einzelnen Stufen von Project Spartacus kosten würden. Doch ausgehend vom bisherigen PlayStation Plus-Preis von rund 60 Euro pro Jahr bzw. 8,99 Euro bei einer monatlichen Zahlung und den Kosten, die für PS Now fällig werden, könnten die Preise der drei Stufen bei etwa 60 Euro (Stufe 1), 100 bis 120 Euro (Stufe 2) und 135 bis 200 Euro (Stufe 3) pro Jahr bzw. 9 Euro (Stufe 1), 15 bis 18 Euro (Stufe 2) und 20 bis 30 Euro (Stufe 3) bei einer monatlichen Zahlung liegen.

Das sind rein spekulative Preise und es könnte bei einer tatsächlichen Ankündigung zu Abweichungen kommen. Doch angenommen, die Beträge bewegen sich in diesem Bereich und ihr habt ein Interesse an Project Spartacus: Welche Stufe würdet ihr wählen?

Dass Unternehmen wie Sony noch zögerlich sind, dürfte an der anhaltenden Skepsis liegen. Da Microsoft für die Xbox-Sparte keine aktuellen Gewinnzahlen herausgibt, ist offen, ob es sich beim Xbox Game Pass um ein lukratives Geschäft handelt. Dennoch geraten die anderen Plattformbetreiber unter Druck, da der Xbox Game Pass zumindest kurzfristig betrachtet für die Spieler sehr lohnenswert ist. Fragen nach einer Preiserhöhung wich das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer zuletzt mit schwammigen Aussagen aus.

Das Ganze klang wie folgt: „[Die Leute fragen] wann wird der Preis des Game Pass steigen? “Ihr kauft all diese Studios auf. Das ist unvermeidlich.‘ Obwohl wir den Preis schon seit vier Jahren nicht mehr erhöht haben. Wenn man die Nummer eins ist, wird man anfangen, all diese exklusiven Deals zu machen, wie es bei Xbox der Fall ist. Und alles, was ich tun kann, ist, die Entscheidungen zu treffen, die vor uns liegen, und zu versuchen, unsere Ziele klar zu formulieren.“

Zum Schluss eine Frage an die Analysten unter euch: Glaubt ihr, dass der Preis des Xbox Game Pass in diesem oder im nächsten Jahr mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft steigen wird? In den Kommentaren könnt ihr eure Prognose begründen.

Dabei ist zu beachten: Eine Erhöhung der Kosten für Xbox Live Gold musste Microsoft nach massiven Protesten im Januar des vergangenen Jahres wieder rückgängig machen. Die Kosten für einen Monat sollten damals von 6,99 auf 8,99 Euro steigen. Für drei Monate wollten die Redmonder 23,99 statt 19,99 Euro haben. Sechs Monate hätten mit 47,99 statt 39,99 Euro zu Buche geschlagen.

