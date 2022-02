Thrustmaster T-GT II: Passend zum bevorstehenden GT7-Release für 530 Euro im Angebot

Update: Es geht noch günstiger. Bei Saturn bekommt ihr das Thrustmaster T-GT II sogar für 529 Euro. Während der reguläre Preis von 749,99 auf 629,99 Euro sank, bezahlt ihr dank einer 19-Prozent-Sparaktion, die automatisch kombiniert wird, schlappe 529,41 Euro. Der Preis gilt allerdings nur in den kommenden Stunden.

Zum Angebot: Thrustmaster T-GT II für 530 Euro bei Saturn

Meldung vom 8. Februar 2022: „Gran Turismo 7“ steht kurz vor dem Launch. Und in einer unserer kürzlich gestarteten Umfragen gaben immerhin 25 Prozent der mehr als 2.000 Teilnehmer an, dass sie das Rennspiel mit einem Lenkrad steuern werden.

Thrustmaster T-GT II im Angebot

Eine große Hürde ist nach wie vor der Preis, da die etwas hochwertigeren Modelle entsprechend teuer sind. Da wäre beispielsweise das Thrustmaster T-GT II mit einer UVP von rund 750 Euro.

Falls ihr mit diesem Lenkrad liebäugelt, dann könnte das neuste Angebot bei Amazon eure Kaufentscheidung beeinflussen. Denn das Thrustmaster T-GT II wird dort momentan zu einem Preis von 599,99 Euro verkauft, was für euch eine Ersparnis von 150 Euro bzw. 20 Prozent bedeutet. Nachfolgend haben wir das Angebot verlinkt:

Amazon: Thrustmaster T-GT II im Angebot

Das Thrustmaster T-GT II ist ein Rennlenkrad, das offiziell für die PlayStation 5 lizenziert wurde. Laut Hersteller ist es eine weiterentwickelte Version des T-GT, die in „mehr als 23.000 Stunden intensiver Arbeit verfeinert und perfektioniert“ wurde.

„Das T-GT II ist mit Thrustmasters bewährtem bürstenlosen Motor T-40VE ausgestattet, der ein hochpräzises Force Feedback und ein gleichmäßiges Drehmoment während der Rennen liefert. Außerdem verfügt das T-GT II über das beliebte Force-Feedback-System T-DFB (Depth FeedBack / Tiefen-FeedBack) das bereits bei seinem Vorgänger zum Einsatz kam“, so der Hersteller. Weitere Details zum Rennlenkrad findet ihr in der Meldung zur Ankündigung.

In einer ähnlichen Preiskategorie befindet sich das Fanatec Gran Turismo DD PRO mit Direct Drive, das nach wie vor vorbestellt werden kann, wobei die Preise bei rund 700 Euro beginnen. Ein paar Optionen, die ihr in Anspruch nehmen könnt, darunter die Erhöhung des Drehmoments, lassen den Betrag noch einmal nach oben schnellen. In unserem Forum werden die Lenkräder bereits diskutiert.

Wie steuert ihr Gran Turismo 7? Mit Controller

Mit Lenkrad Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Mit Controller 72%, 1752 votes 1752 votes 72% 1752 votes - 72% of all votes

Mit Lenkrad 28%, 694 votes 694 votes 28% 694 votes - 28% of all votes Abstimmungen insgesamt: 2446 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Mit Controller

Mit Lenkrad × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

