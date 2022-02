Horizon Forbidden West: Die PS5 und PS4 (Pro) im Technik-Vergleich

Die Testwertungen zu „Horizon Forbidden West“ sind bereits eingetroffen. Und auch die ersten Vergleichsvideos sind schon verfügbar, die das postapokalyptische Action-Adventure aus der technischen Perspektive betrachten. Wie groß die technischen Unterschiede zwischen der PS4 und der PS5 ausfallen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Zuerst die Auflösung und die Performance in der Übersicht:

PS5: Wahlweise 4K und 30 FPS oder 1800p und 60 FPS.

Wahlweise 4K und 30 FPS oder 1800p und 60 FPS. PS4 Pro: 1800p und 30 FPS.

1800p und 30 FPS. PS4: Full-HD und 30 FPS.

Auf der PlayStation 5 kommt das sogenannte Temporal Injection zum Einsatz. Auf diese Technologie hat Insomniac Games bei der Entwicklung von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ zurückgegriffen. Dadurch wird eine schärfere Auflösung mit einer Form von Anti-Aliasing ermöglicht. Das Ergebnis lässt sich sehen, weil die Auflösung selbst im Performance-Modus höher wirkt, als sie tatsächlich ist. Grafik-Fetischisten kommen trotzdem erst im Auflösungsmodus voll auf ihre Kosten.

Objekte in der Spielwelt fallen in der PS5-Version deutlich größer aus. Sehen könnt ihr das unter anderem an Bäumen oder Felsen, die hier größer dargestellt werden. Zudem ist die Pflanzenwelt dichter besiedelt – zumindest in bestimmten Umgebungen. Die Texturen wirken auf der PS5 realistischer, wenn auch nur in geringem Maße. Etwas größer fällt die optische Verbesserung beim Wasser und dem Schatten aus. Ebenfalls einen realistischeren Eindruck macht dank zusätzlichen Sternen und Lichteffekten der Nachthimmel.

Ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden PS5-Modi: Im Grafikmodus sind die Reflexionen deutlich schöner anzusehen. Wenn ihr euch für die höhere FPS-Anzahl entscheidet, sind sie fast auf PS4-Niveau.

Bei den Partikeln dürfen sich PS5-Spieler ebenfalls über weitere Details freuen. Vor allem an der Plage, die sich in der Spielwelt verbreitet, ist das deutlich zu erkennen. Auf Raytracing hat Guerrilla Games übrigens gänzlich verzichtet.

Zusammengefasst: In praktisch jedem Bereich bietet die PS5-Fassung deutliche Verbesserungen. Doch trotz einiger Abstriche macht „Horizon Forbidden West“ auch auf der PS4 (Pro) eine äußerst gute Figur. Guerrilla Games hat ein weiteres Mal hervorragende Arbeit geliefert.

Und wie sieht es bei der Bildwiederholrate aus? Auf den alten Konsolen treten gelegentlich Ruckler auf, die sich jedoch in Grenzen halten. Die PS5 hingegen kann eine nahezu perfekte Performance vorweisen. Wenn wir die cinematischen Zwischensequenzen betrachten, lassen sich auf allen drei Plattformen Einbrüche der Framerate feststellen.

PS5-Ladezeiten fünf bis sechs Mal schneller

Selbstverständlich ist die PS5 auch hinsichtlich der Ladezeiten klar überlegen. Während die Basis-PS4 eine Minute und 20 Sekunden braucht, können Besitzer der Pro-Version nach knapp über einer Minute Wartezeit loslegen. Current-Gen-Spieler müssen sich nur kurz gedulden und befinden sich schon nach 13 Sekunden im Spiel.

Oberhalb dieser Zeile findet ihr unseren hauseigenen Testbericht zu „Horizon Forbidden West“. Im Folgenden könnt ihr euch wiederum selbst ein Bild von den aufgezählten Verbesserungen machen:

