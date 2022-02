Sonic The Hedgehog 2: Sonic, Knuckles & Dr. Eggman im neuen Trailer

Anlässlich des 56. Super Bowls wurde am Wochenende ein neuer Trailer zum kommenden Kinofilm "Sonic The Hedgehog 2" veröffentlicht. Zu sehen sind unter anderem Sonic, sein Freund Knuckles sowie der durchtriebene Dr. Eggman, der erneut von Jim Carrey verkörpert wird.

"Sonic The Hedgehog 2" soll an den Erfolg des ersten Kinofilms anschließen.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten, die vor allem auf die anfangs kritisierte Gestaltung von Sonic zurückzuführen waren, entwickelte sich „Sonic The Hedgehog“ im Jahr 2020 zu einem kommerziellen Überraschungshit.

Daran soll „Sonic The Hedgehog 2“ wenn möglich anschließen. Um den Zuschauern den Nachfolger noch einmal nahezubringen, wurde anlässlich des 56. Super Bowls am vergangenen Wochenende ein frischer Trailer zum neuen Kinofilm veröffentlicht. Zu sehen sind dieses Mal bekannte Charaktere wie Sonic, Knuckles oder der vom Kult-Schauspieler Jim Carrey verkörperte Dr. Eggman. Darüber hinaus haben auch die Chaos-Emeralds, die in „Sonic The Hedgehog 2“ eine wichtige Rolle spielen, ihren Auftritt.

Die Geschichte orientiert sich am dritten Videospiel

Die Geschichte des neuen Kinofilms dürfte dem einen oder anderen sicherlich bekannt vorkommen, da sich die Handlung bis zu einem gewissen Grad an dem 1994 veröffentlichten Videospiel „Sonic The Hedgehog 3“ orientiert. So ließ sich Sonic in Green Hills nieder und ist eigentlich nur auf der Suche nach Ruhe und mehr Freiheit. Tom und Maddie stimmen zu, ihn zu Hause zu lassen, während sie in den Urlaub fahren.

„Kaum sind sie weg, kommt Dr. Eggman zurück, dieses Mal mit einem neuen Partner namens Knuckles. Gemeinsam suchen sie nach einem Smaragd, der die Macht hat, Zivilisationen aufzubauen und zu zerstören. Sonic tut sich mit seinem Kumpel Tails zusammen und begibt sich mit ihm auf die Reise, um den Smaragd zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Sonic The Hegdehog 2“ wird aller Voraussicht nach ab April 2022 im Kino zu sehen sein.

