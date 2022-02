UK-Charts: Pokémon Legends weiter an der Spitze – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die obligatorischen wöchentlichen Software-Charts aus Großbritannien bereit. So viel vorweg: An den Positionen der Top 5 hat sich in der abgelaufenen Woche nichts geändert. Nach wie vor dominieren "Pokémon Legends: Arceus" und "Dying Light 2" das Geschehen.

In Zusammenarbeit mit GamesIndustry.biz legten die Marktforscher von GfK Chart-Track heute die britischen Software-Charts zur am 12. Februar 2022 zu Ende gegangenen Verkaufswoche vor.

Wie gehabt werden lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt, während Verkäufe über den PlayStation Store und andere Download-Plattformen außen vor bleiben. Den Platz an der Spitze sicherte sich zum dritten Mal in Folge das Switch-exklusive Rollenspiel „Pokémon Legends: Arceus“. Zwar gingen die Verkaufszahlen des neuen „Pokémon“-Abenteuers im Vergleich mit der Vorwoche um 45 Prozent zurück, trotz allem gelang es dem RPG, die Spitze vor Techlands „Dying Light 2“ zu verteidigen.

Genau wie „Pokémon Legends: Arceus“ hatte „Dying Light 2“ mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen. In diesem Fall gingen die Verkäufe gegenüber der Vorwoche um 57 Prozent zurück. Auch in den restlichen Top 5 hat sich nichts getan, da auf den weiteren Plätzen genau wie in der Vorwoche „FIFA 22“, der Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ und Nintendos gemütliches Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizon“ folgen.

Einen Wiedereinstieg in Form von Rockstar Games durchwachsen gestarteter „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ gibt es auf dem sechsten Platz. Anbei die Top 10 der vergangenen Woche in der Übersicht.

UK: Die Retail-Charts der vergangenen Woche (Top 10)

1. Pokémon Legends: Arceus

2. Dying Light 2 Stay Human

3. FIFA 22

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

7. Mario Party Superstars

8. Minecraft (Switch)

9. Ring Fit Adventure

10. Call of Duty: Vanguard

Quelle: GamesIndustry.biz

