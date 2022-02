Warzone Pacific & Vanguard: Season 2 mit Snoop Dogg als Operator?

Bei „Call of Duty Vanguard“ setzt Activision auf das bekannte Muster: Regelmäßig werden in einer Reihe von Seasons neue Inhalte in den Shooter gebracht, während gleichzeitig die Verbindung zu „Warzone“ bestehen bleibt. Und auch einige bekannte Namen sorgen hin und wieder für mehr Präsenz. Leaks gehen den Ankündigungen meist voraus.

Mit Sonnenbrille, Hut und Waffe

Auch am Wochenende tauchte ein solcher Leak auf. Er deutet an, dass der Rapper Snoop Dogg in der zweiten Season von „Vanguard“ und „Warzone Pacific“ als neuer Operator auftauchen wird. Der bekannte „Call of Duty“-Leaker „ZestyLeaks“ twitterte ein Bild eines Snoop Dogg-Operators, der ein WW2-Outfit, einen Filzhut und eine Sonnenbrille trägt sowie eine MP40 in der Hand zu halten scheint.

Auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht, darf sich die Skepsis in Grenzen halten. Denn es wäre nicht der erste Auftritt von Snoop Dogg in der Franchise. Der Rapper war in „Call of Duty Ghosts“ als Stimme zu hören, die Spieler als Ersatz für den Ansager kaufen konnten.

Hinsichtlich der Integration gab es zunächst Uneinigkeit: Während Leaker glaubten, dass Snoops Auftritt in „Vanguard“ und „Warzone Pacific“ wieder ein Teil der Vertonung sein wird, behaupten Zesty und einige andere Quellen, dass er seinen eigenen Operator-Skin im Gepäck hat. Auch der Leaker „TheGhostofHope“ twitterte vor einigen Tagen, dass Snoop als Operator-Skin erscheinen wird. Zur Sprachausgabe machte er keine Angabe.

Die Season 2 von „Vanguard“ und „Warzone Pacific“ soll den Spielern eine Fülle von neuen Inhalten bieten, darunter weitere Waffen wie das Whitley LMG und ein „Attack on Titan“-Paket. Weitere Details zur Season 2 findet ihr in dieser Meldung. Auch Informationen zum Battle Pass wurden bereits herausgegeben.

Falls es an euch vorbeigegangenen sein sollte: Die „Call of Duty“-Reihe ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bald im Besitz von Microsoft, da die Redmonder den Publisher Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernehmen möchten. Die „Call of Duty-„Spiele sollen allerdings auf den PlayStation-Systemen bleiben, so die aktuelle Planung.

