Battlefield 2042: Entwickler möchten für mehr Klarheit und Transparenz sorgen

Mit „Battlefield 2042“ taten sich Electronic Arts und DICE wahrlich keinen Gefallen. Der Shooter kam fehlerhaft auf den Markt, die Spielerzahlen sanken zügig, der Ruf des Entwicklers ist zumindest angekratzt und das nächste „Battlefield“ dürfte keinen Vertrauensvorschuss mehr erhalten. Allerdings bemühen sich die Macher um Schadensbegrenzung. Behilflich sein soll dabei unter anderem mehr Transparenz beim Support.

Davon spricht Senior Design Director Justin Wiebe in einer Reihe von Tweets, in denen er den Spielern mehr Informationen verspricht. „Wir arbeiten daran, mehr Klarheit und Transparenz in Bezug auf die wichtigsten Themen zu schaffen, die die Teams angehen. Ich freue mich darauf, wenn wir bald mehr Einzelheiten darüber mitteilen können….“, so seine Worte.

Neue Inhalte folgen später

Wie beim „Cyberpunk 2077“-Debakel Ende 2020 gilt: Zunächst muss „Battlefield 2042“ in einen zufriedenstellenden Zustand gebracht werden, bevor der eigentliche Service-Ansatz gestartet werden kann. In diesem Sinne werden die downloadbaren Zusatzinhalte erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Auch diesem Thema widmete sich Wiebe und erklärte, dass die Gespräche darüber momentan noch kein Thema sind: „Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht zu zukünftigen Inhalten äußern. Aber wie ihr der Pressemitteilung von letzter Woche entnehmen konntet, arbeiten die Teams mit Hochdruck an den Themen, von denen wir wissen, dass sie den Kern des eingegangenen Feedbacks darstellen.“

Die erste Season von „Battlefield 2042“ soll nach Verschiebungen im Sommer dieses Jahres starten. Und auch EA ist weiterhin zuversichtlich, dass man die Probleme in den Griff bekommen wird. Trotz der Pandemie war der Publisher optimistisch, ein stabiles Spiel auf den Markt bringen zu können. Es gab jedoch „unvorhergesehene Performance-Probleme“, die EA angehen möchte.

In der Zwischenzeit starteten die ersten Spieler eine Petition, in der sie ihr Geld zurückverlangen. Mehr als 195.000 Leute hinterließen dort bisher ihre Stimme. 200.000 Unterschriften sind das nächste Ziel. Und wie es aussieht, wird es in Kürze erreicht.

Was sagt ihr zu „Battlefield 2042“: Wird es EA und DICE gelingen, die Stimmung der Community zu retten?

