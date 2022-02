BioShock: Netflix und Take-Two kündigen Filmadaption an

Während viele Fans auf ein neues "BioShock"-Spiel warten, gaben Netflix, 2K und Take-Two Interactive in den Abendstunden bekannt, dass sie an einer Filmadaption arbeiten.

Verfilmungen von bekannten Videospielen scheinen ein gutes Geschäft zu sein. Nachdem in den vergangenen Jahren zahleiche Marken, die in der Gaming-Sparte groß wurden, die Leinwand eroberten oder als TV-Serie veröffentlicht wurden, folgte heute die nächste Ankündigung.

Netflix sichert sich BioShock

Wie kurz und knapp auf Twitter angekündigt wurde, schließen sich Netflix, 2K und Take-Two Interactive zusammen, um eine Verfilmung der bekannten Videospielreihe „BioShock“ zu produzieren.

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Daher ist offen, ob bereits eine Besetzung verpflichtet wurde, wann mit einer Veröffentlichung gerechnet werden kann und wie weit fortgeschritten die Produktion ist. Denkbar ist es natürlich, dass bisher nur die Absicht unterzeichnet wurde und hinsichtlich der Produktion noch keine Fortschritte gemacht wurden.

Ebenfalls gibt es keine Informationen darüber, welcher Handlung der Film folgt, ob er direkt auf den Spielen basiert oder in eine neue Richtung einschlagen wird. Das Bild zur heutigen Ankündigung, auf dem der legendäre Big Daddy prominent zu sehen ist, deutet jedoch darauf hin, dass diese Wesen auch im Film zu sehen sein werden.

Netflix, 2K and Take-Two Interactive are partnering to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BioShock. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Auch auf ein neues „BioShock“-Spiel warten viele Spieler seit Jahren. Gestartet wurde die Reihe im Jahr 2007 mit dem namensgebenden Titel, bevor 2010 ein nummeriertes Sequel folgte. 2013 erschien das zwei Jahre zuvor angekündigte „BioShock Infinite“, das bei Irrational Games entstand. Das Studio wurde wenig später weitgehend aufgelöst.

Die „BioShock“-Spiele wurden in verschiedenen Editions wiederveröffentlicht oder neu verpackt. Die „BioShock: Ultimate Rapture Edition“ ist beispielsweise eine Sammlung, die „BioShock“ und „BioShock 2“ enthält, zusammen mit allen herunterladbaren Inhalten für beide Spiele. Die Edition wurde im Januar 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3 auf den Markt gebracht.

Die „BioShock Infinite: The Complete Edition“, veröffentlicht im November 2014, enthielt „BioShock Infinite“ und die DLCs „Clash in the Clouds“ und „Burial at Sea“ sowie Vorbesteller-Boni und exklusive Waffen.

2019 wurde mit Cloud Chamber ein neues Studio gegründet, das sich der „BioShock“-Marke annehmen soll. Es folgten zahlreiche Meldungen und Gerüchte. 2020 bestätigte Ken Levine, dass er nicht an einem neuen Spiel beteiligt ist.

Auch weitere Filme erwarten euch. In dieser Woche erfolgt in Deutschland der Kinostart von „Uncharted“: Das zuständige Studio PlayStation Productions arbeitet zudem an einer HBO-Fernsehserie zu „The Last of Us“, einem Live-Action-Film zu „Ghost of Tsushima“ und einer „Twisted Metal“-Fernsehserie. Ebenfalls soll „Destiny“ auf ein Filmuniversum ausgeweitet werden. Das gaben Bungie und Sony nach der Bekanntgabe der Übernahme preis.

