Bloodborne: Kein Nachfolger oder Remaster in Arbeit – Gerücht

Ein neues „Bloodborne“ oder ein Remaster des ersten Teils dürfte reichlich Käufer finden. Und tatsächlich machten im vergangenen Jahr mehrfach Gerüchte die Runde, die in dieser Kerbe schlugen. Zwei Insider „bestätigen“ kurzerhand ein Remaster und einen Nachfolger, die bislang nicht angekündigt wurden.

Die fehlende Ankündigung könnte einen simplen Grund haben. So erklärte der Insider Omnipotent, der im Laufe der vergangenen Jahre mehrere Details zu „Elden Ring“ durchsickern ließ, dass wohl nichts dergleichen in Arbeit ist.

Keine Infos zu einem neuen Projekt

So heißt es auf Resetera: „In meiner gesamten Zeit als Insider war ich in viele Dinge eingeweiht, an denen From Software in den letzten Jahren gearbeitet hat oder die auch nur irgendwie damit zu tun hatten. Sekiro und Elden Ring sind natürlich die größten, aber auch das Demon’s Souls Remake, Dark Souls Remastered, Metal Wolf Chaos, Deracine und Dinge, die noch nicht einmal angekündigt wurden.“

Von einem neuen „Bloodborne“ war laut Omnipotent aber nie etwas zu hören, auch wenn vom Insider immer wieder aktiv danach gesucht wurde. „Sequel, Remaster, PC-Portierung, sogar ein Patch. Ich habe nie einen Pieps gehört, zumindest nicht von einer verlässlichen Stelle. Also, macht mit dieser Information, was ihr wollt“, heißt es abschließend.

Da Sony die Rechte an der IP besitzt, könnte das von Sony übernommene Bluepoint an einem neuen Projekt arbeiten, ohne dass From Software federführend beteiligt ist. Auf der anderen Seite gab es in den vergangenen Jahren keine wirklich handfesten Hinweise. Sollten eine Fortsetzung, ein Remaster, eine PC-Portierung oder dergleichen in Arbeit sein, wäre es ein gut gehütetes Geheimnis.

„Bloodborne“ kam 2015 für die PS4 auf den Markt und kann mittlerweile zum Budgetpreis von 19,99 Euro aus dem PlayStation Store bezogen werden. Abonnenten von PlayStation Now dürfen ohne Zusatzkosten zugreifen.

Was haltet ihr von dem Gedanken, in absehbarer Zeit ein neues „Bloodborne“ oder ein Remaster des ersten Teils zu sehen?

