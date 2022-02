Cyberpunk 2077: PS5-Demo geplant? Werbeanzeige liefert Hinweis

"Cyberpunk 2077" könnte eine New-Gen-Demo für PS5 und Xbox Series X/S erhalten. Grund zur Annahme liefert eine Werbeanzeige, die in den Tiefen des Internets entdeckt wurde. Zu einer Bestätigung kam es bislang nicht.

Das Ende 2020 veröffentlichte „Cyberpunk 2077“ hat einige holprige Monate hinter sich. Direkt nach dem Launch wurde der Titel aus dem PlayStation Store verbannt, die Spieler bekamen Rückerstattungen und der Aktienkurs des Entwicklers CD Projekt sank rapide.

Allerdings ist das Unternehmen bestrebt, das Blatt noch einmal zu wenden und die Spieler davon zu überzeugen, dass „Cyberpunk 2077“ ein Spiel ist, das sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ein gestern angekündigter Stream deutet an, dass die New-Gen-Version von „Cyberpunk 2077“ für PS5 und Xbox Series X/S heute einen Termin erhält.

Kommt eine Demo von Cyberpunk 2077?

Ebenfalls gibt es einen Hinweis darauf, dass gleichzeitig eine Demo von „Cyberpunk 2077“ angekündigt oder sogar veröffentlicht werden könnte. Darauf deutet eine spanische Werbeanzeige hin, die durch das Internet geistert.

Während die Echtheit noch nicht verifiziert wurde, ist in der Anzeige von einer „Free Trial“ und „Now available“ die Rede, was bedeuten könnte, dass die Werbeanzeige heute im Zuge des Livestreams rund um „Cyberpunk 2077“ freigeschaltet werden soll. Damit würde sich eine sofortige Verfügbarkeit der Demo ergeben.

Eine Last Gen-Demo von „Cyberpunk 2077“ zum Launch hätte eine Menge Ärger erspart. Stattdessen zog es CD Projekt vor, die Pre-Release-Reviews nur auf der PC-Version des Titels basieren zu lassen. Der Zustand von „Cyberpunk 2077“ auf den Konsolen PS4 und Xbox One blieb im Verborgenen, bis die Käufer ihr bezahltes Exemplar in den Händen hielten.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Eine Demo von „Cyberpunk 2077“ wäre zumindest behilflich, all jene Spieler, die beim Namen CD Projekt mittlerweile skeptisch werden, wieder ins Boot zu holen und davon zu überzeugen, dass es den Machern nicht nur um einen schnellen Gewinn geht. Denn eines ist auch klar: Trotz des Zustandes von „Cyberpunk 2077“ zum Launch war der Titel für CD Projekt hinsichtlich des Gewinns äußerst lukrativ. Mehr zu „Cyberpunk 2077“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren