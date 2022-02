Mad Max 2: Ein konkreter Hinweis auf die laufende Entwicklung?

Mittlerweile ist seit der Veröffentlichung des Open-World-Abenteuers „Mad Max“ für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One im Jahr 2015 einiges an Zeit ins Land gezogen.

Nachdem die verantwortlichen Entwickler der Avalanche Studios in der Vergangenheit darauf hinwiesen, dass das Studio derzeit an mehreren neuen Projekten arbeitet, machen aktuell Gerüchte die Runde, dass sich unter diesen auch ein Nachfolger zu „Mad Max“ befinden könnte. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis könnte uns die Peripatetic-Researcherin Wendy W Fok geliefert haben. Auf einem von ihr geteilten Foto ist sie nämlich bei Face-Scan-Arbeiten zu sehen, durch sie in Form eines Rebels den Weg in „Mad Max 2“ finden soll.

Offiziell bestätigt wurde „Mad Max 2“ bisher allerdings weder von den Entwicklern der Avalanche Studios noch vom Rechteinhaber und Publisher Warner Bros. Interactive. Denkbar wäre allerdings, dass der Nachfolger zu „Mad Max“ passend zum Release des neuen Kinofilms veröffentlicht wird. Das Videospiel aus dem Jahr 2015 verstand sich als ein klassisches Open-World-Abenteuer und erzählte eine eigene Geschichte im „Mad Max“-Universum.

Der solide Lizenztitel, der es auf der PlayStation 4 laut Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 69 Punkten brachte, punktete seinerzeit unter anderem mit seinen kompromisslosen Fahrzeuggefechten, den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten sowie der Action an sich. Kritisiert wurde hingegen die leere Welt, in der es eigentlich kaum etwas zu entdecken gab, sowie das abseits der Fahrzeug-Action recht unspektakuläre Gameplay.

In wie weit die Entwickler der Avalanche Studios hier bei einem möglichen Sequel nachbessern könnten, bleibt abzuwarten.

Before times, at @AvalancheSweden in New York, when O'Neil invited me to get scanned to be in Mad Max 2, as a rebel. The magic of #photogrammetry, 3D Scanning, & many cameras @MadMaxGame. pic.twitter.com/gIjzC3zM54

— WENDY W FOK | 霍渭瑜 (@W_W_F) February 7, 2022