Wonder Boy Collection: ESRB listet Spielesammlung mit insgesamt vier Titeln

Wonder Boy Collection:

Allem Anschein nach wird uns in den kommenden Wochen die offizielle Ankündigung der "Wonder Boy Collection" genannten Spielesammlung ins Haus stehen. Darauf deutet zumindest eine aktuelle Alterseinstufung des ESRBs hin, der sich entnehmen lässt, dass die Sammlung vier nicht näher konkretisierte Titel umfassen wird.

Die "Wonder Boy Collection" wurde mit einer Alterseinstufung versehen.

Wieder einmal könnte das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) die offizielle Ankündigung eines Titels beziehungsweise Projekts durch den verantwortlichen Publisher vorweggenommen haben.

Im Detail geht es dieses Mal um die „Wonder Boy Collection“ genannte Spielesammlung, die vom ESRB kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen wurde. Laut dem ESRB-Eintrag wird die „Wonder Boy Collection“ für die PlayStation 4 und Nintendos Switch erscheinen. Darüber hinaus ist die Rede davon, dass im Zuge der Sammlung insgesamt vier Titel geboten werden. Mit welchen Spielen wir es hier im Detail zu tun haben, lässt sich der Alterseinstufung leider nicht entnehmen.

Kleine Feinde, Bossgegner und mehr

Die Beschreibung des ESRB-Eintrags im Wortlaut: „Dies ist eine Sammlung von vier Action-Plattformern, in denen Spieler Charakteren helfen, das Land vor Monstern zu retten. Die Spieler durchqueren seitlich scrollende Umgebungen und verwenden Waffen (z. B. Speere, Steinäxte, Schwerter), um kleine Feinde (z. B. Skelette, Rieseninsekten, Tintenfische) zu besiegen.“

Und weiter: „Feinde fallen im Allgemeinen vom Bildschirm oder verschwinden in Rauchwolken, wenn sie besiegt werden. Bosskämpfe beinhalten langwierigere Kämpfe. In einem Spiel kann der Charakter des Spielers einen Laden besuchen, um Artikel zu kaufen, einschließlich Bier und Cocktails.“

Denkbar wäre, dass wir es hier mit einer Sammlung zu tun haben, die die in den vergangenen Jahren veröffentlichten „Wonder Boy“-Titel umfasst – darunter „Wonder Boy Asha in Monster World“ oder „Wonder Boy: The Dragon’s Trap“. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Quelle: ESRB

