Shadow Warrior 3: Erreicht den Gold-Status und erscheint wie geplant

Wer auf der Suche nach blutiger Action sein sollte, bei der auch ein bissiger Humor nicht zu kurz kommt, dürfte bei „Shadow Warrior 3“ definitiv auf seine Kosten kommen.

Schließlich möchten die verantwortlichen Entwickler von Flying Wild Hog mit „Shadow Warrior 3“ an die Stärken der beiden Vorgänger anschließen und euch einen Titel präsentieren, der mit seiner überzogenen Action wie dem Humor gleichermaßen punktet. Wie das im polnischen Warschau ansässige Studio bekannt gab, erreichte der neueste Ableger der beliebten Action-Reihe in dieser Woche den Gold-Status. Somit sind die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen und „Shadow Warrior 3“ kann wie geplant veröffentlicht werden.

„Shadow Warrior 3“ wird am 1. März 2022 für die Konsolen sowie den PC erscheinen und alle, die sich dazu entschließen sollten, den Action-Titel vorzubestellen, mit einem üppig ausgestatteten Pre-Order-Paket bedenken. Dieses umfasst neben „Shadow Warrior 3“ und einem exklusiven Skin für euer Katana zudem die beiden Vorgänger „Shadow Warrior“ beziehungsweise „Shadow Warrior 2“, die in der digitalen Fassung ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

Die Geschichte von „Shadow Warrior 3“ dreht sich um den gefallenen Unternehmens-Shogun Lo Wang, der sich mit seinem ehemaligen Arbeitgeber und Erzfeind Orochi Zilla zusammenschließt. Zu einem unfreiwilligen Team zusammengeschweißt, versuchen die beiden Charaktere, die Welt zu retten, indem sie einen Drachen wieder einfangen, der von ihnen versehentlich freigelassen wurde.

Wer sich die Wartezeit bis zum Release in knapp zwei Wochen mit weiteren Details und Eindrücken zu „Shadow Warrior 3“ vertreiben möchte, wird wie gehabt in unserer Themen-Übersicht fündig.

Shadow Warrior 3 has gone gold and review code is rolling out to media this week!

H Y P E pic.twitter.com/yyynDKiq3q

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) February 15, 2022