Stranger of Paradise – A Final Fantasy Origin: Inhalt der Digital Deluxe Edition bekannt

"Stranger of Paradise: A Final Fantasy Origin" erscheint in einem Monat.

Inzwischen ist bekannt, was in der Digital Deluxe Edition zu „Stranger of Paradise – A Final Fantasy Origin“ drinsteckt. Die genauen Inhalte präsentiert Square Enix in einem gestern hochgeladenen Video.

Season Pass und mehr

Neben dem Hauptspiel erhalten die Käufer den Season Pass, der sich aus drei Erweiterungen zusammensetzt: „Trials of the Dragon King“, „Wanderer of the Rift“ und „Different Future“. Zusätzlich gibt es einen Mini-Soundtrack und ein Artbook – beides in digitaler Form.

Wer sich für die Vorbestellung entscheidet, profitiert noch von ein paar Boni-Inhalten. Dazu zählt der Early-Access-Zugriff, mit dem ihr drei Tage vorher loslegen könnt. Das wäre also der 15. März. Auf dem PC hingegen startet der Early-Access erst am 17. März. Zudem erhaltet ihr im Spiel zwei exklusive Waffen und ein Schild. PS4-Spieler bekommen noch ein ansehnliches Theme geschenkt.

Für die Digital Deluxe Edition müsst ihr 99,99 Euro hinblättern. Wem die Standard-Edition inklusive der erwähnten Boni ausreicht, zahlt lediglich 69,99 Euro.

Weitere Meldungen zum „Final Fantasy“-Spinoff:

„Stranger of Paradise: A Final Fantasy Origin“ kommt am 18. März für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Ihr schlüpft in die Rolle von Jack Garland, der im allerersten Ableger der Rollenspiel-Reihe als Bösewicht vertreten war. In diesem düsteren Spinoff werden die Spieler erfahren, wie der einstige Held der Dunkelheit verfallen ist.

Die Inhalte im Video:

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren