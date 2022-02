The Last of Us: Die TV-Serie wird uns nicht enttäuschen, versichert Joel-Darsteller Pedro Pascal

The Last of Us:

In einem Interview, das sich eigentlich um seine Rolle in "The Mandalorian" drehte, verlor Joel-Darsteller Pedro Pascal auch ein paar Worte über die kommende TV-Serie zu "The Last of Us". Wie Pascal versicherte, soll uns die Videospieladaption definitiv nicht enttäuschen.

Die erste Staffel von "The Last of Us" wird sich aus insgesamt zehn Folgen zusammensetzen.

Auch Naughty Dogs Erfolgsreihe „The Last of Us“ gehört bekanntermaßen zu den Videospielen, die in Form einer TV-Serie den Weg auf den heimischen Bildschirm finden werden.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird der chilenische Schauspieler Pedro Pascal in der TV-Serie zu „The Last of Us“ in die Rolle des Protagonisten Joel schlüpfen. In einem Interview, das sich eigentlich um seinen Auftritt in „The Mandalorian“ drehte, ging Pascal auch kurz auf seine Rolle als Joel ein. Wie Pascal ausführte, erfordert die Verkörperung von Joel eine ganz andere Herangehensweise als seine bisherigen Rollen. Eine Aufgabe, die laut Pascal mit Spaß und kreativen Herausforderungen gleichermaßen verbunden ist. [da]

Mehr als nur eine simple Videospieladaption?

Im weiteren Verlauf des Gesprächs versprach Pascal zudem, dass die Erwartungen der Fans definitiv nicht enttäuscht werden. „Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und es macht so viel Spaß und ist etwas völlig Neues für mich und eine großartige Gelegenheit, meinen Fans eine andere Seite von mir zu zeigen“, so Pascal. „Ich denke, die Adaption ist mehr als fähig, mit dem Spiel mitzuhalten. Ich habe absolut keine Zweifel, dass wir Fans und neue Zuschauer nicht enttäuschen werden.“

Einen konkreten Starttermin bekam die TV-Serie zu „The Last of Us“ bisher zwar nicht spendiert, allerdings deutete ein Hinweis in der Datenbank IMDb kürzlich darauf hin, dass die ersten Folgen noch in diesem Jahr erscheinen werden. Bisher wurde eine Staffel zu „The Last of Us“ bestätigt, die sich aus insgesamt zehn Folgen zusammensetzen wird.

Die Geschichte soll dabei weitestgehend auf dem ersten „The Last of Us“-Titel basieren und uns gleichzeitig einen alternativen Blick auf die Welt und die Charaktere ermöglichen.

