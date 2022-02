Treat Codes: Sony verlost 126 Exemplare der PlayStation 5

Wer gehofft hat, dass die Konsolenknappheit 2022 endlich besser wird, der dürfte bislang ganz schön enttäuscht aus der Wäsche gucken: Noch immer braucht ihr eine Menge Geduld und noch mehr Glück, um an eine der kaum erhältlichen PlayStation 5-Konsolen zu kommen.

Hersteller Sony ist das natürlich auch bewusst und niemand würde gerne mehr Exemplare ihres schneeweißen Next-Gen-Aushängeschilds an die Kundschaft bringen. Als kleinen Trost verlost man in der Zwischenzeit aber immerhin 126 Exemplare der PlayStation 5.

Treat Codes: So könnt ihr am PlayStation 5-Gewinnspiel teilnehmen

Erst gestern kündigte man zu diesem Zweck ein neues Gewinnspiel an und veröffentlichte ein kurzes Video, das ihr unten eingebettet im Artikel findet. Die Aktion nennt sich „Treat Codes“ und die genannten Codes sind auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn ihr eine der 126 bereitgestellten Konsolen gewinnen wollt.

Insgesamt 14 Codes sollen an ungewöhnlichen Stellen auftauchen, sowohl online als auch im echten Leben. Die Aktion läuft vom 15. bis zum 28. Februar, solltet ihr einen der verteilten Codes finden, habt ihr aber noch bis zum 7. März Zeit, ihn einzulösen und euch so in die Lostrommel zu schmeißen.

Das Einlösen der Codes ist dabei denkbar simpel: Begebt euch einfach auf die offizielle Gewinnspiel-Website, meldet euch mit eurem PlayStation-Network-Konto an und gebt den Code ein. Anschließend müsst ihr noch eine zum Code zugehörige Frage beantworten und die drei Teilnehmer, die am nächsten an der richtigen Antwort liegen, werden als „potentielle Gewinner markiert“.

Pro Code stehen jeweils drei Konsolen für je drei Teilnehmergruppen zur Verfügung, was neun Konsolen pro Code und 126 Konsolen für das gesamte Gewinnspiel ergibt. Eine durchaus nette Zahl, bei der die Chancen deutlich besser stehen, als für ein solches Gewinnspiel üblich. Außerdem könnt ihr jeden einmal Code einreichen: Wenn ihr also alle findet, habt ihr insgesamt 14 Chancen auf eine der schwer zu ergatternden Konsolen.

Weil die Codes wirklich überall auftauchen können, solltet ihr in den nächsten zwei Wochen die Augen und Ohren offen halten. Dazu gehört auch der Hashtag #PS5TREATCODES in den sozialen Medien, der euch über Neuigkeiten zu der Aktion auf dem Laufenden halten soll. Alle weitere Infos findet ihr auf der Gewinnspiel-Website und in den offiziellen Regeln.

