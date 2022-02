No Man’s Sky: Nach Update 19 soll noch lange nicht Schluss sein

Laut dem „No Man’s Sky“-Schöpfer Sean Murray ist das SciFi-Sandbox-Spiel noch lange nicht an seinem Ende angelangt. Nach mittlerweile 19 Updates fallen den Entwicklern trotzdem immer noch neue Features ein, so der Mitgründer und Managing Director von Hello Games. Jedes Update würde das Team nur zu noch mehr Ideen inspirieren.

Liste der Ideen für „No Man’s Sky“ wird immer länger

„Wir haben schon so viele Updates seit dem Start veröffentlicht und so viele Punkte von unserer Bucket-List gestrichen. Aber die Liste der Dinge, auf die wir uns freuen, scheint nie kürzer zu werden“, so Murray. „Das Team lässt sich immer neue Ideen dazu einfallen, was sie mit dem Spiel erreichen wollen: neue Inhalte, neue Funktionen oder Verbesserungen.“

Am 16. Februar ist für „No Man’s Sky“ Update 19 erschienen, das Sentinel-Update . Unter anderem wurden dem Spiel drei neue Drohnen und neue Waffen hinzugefügt. Dazu kommen eine neue Tarnvorrichtung sowie neue Gebäudeteile.

„Ich bin erstaunt, dass unser Energielevel jetzt so hoch ist wie nie zuvor. Wir neigen dazu, nicht öffentlich darüber zu sprechen, was auf dieser Liste steht, aber es genügt zu sagen, dass wir noch lange nicht fertig sind.“ Die Arbeit an „No Man’s Sky“ verglich Sean Murray mit einem Gemälde, dass nie wirklich fertig zu sein scheint: „Ich denke gerne, dass No Man’s Sky ein so großes Spiel ist, dass wir in breiten Pinselstrichen malen müssen. Und dann kommt jedes Update und füllt feinere Details aus, malt aber auch mehr neue breite Striche.“

Neben „No Man’s Sky“ konzentriert sich das Team von Hello Games zusätzlich auf ein neues großes Projekt. Im September 2021 soll sich der Titel laut Murray „sehr früh“ in der Entwicklung befunden haben. Worum es bei dem Projekt geht, wurde bisher nicht verraten. Es soll sich jedoch um ein „riesiges, ehrgeiziges Spiel wie ‚No Man’s Sky‘“ handeln, aber keine Fortsetzung davon sein.

