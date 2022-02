Genshin Impact: Neues Event nerft übermächtige Schild-Charaktere

Schilde sind in „Genshin Impact“ ziemlich mächtig, meinen anscheinend auch die Entwickler von Mihoyo. In dem neuen Event „Straßenopferritual der drei Welten“ gibt es daher neue Feinde, die gemeine passive Fähigkeiten erhalten, wenn sie einen Charakter treffen, der von einem Schild geschützt wird.

Es ist eine Weisheit, die schon Neulingen in „Genshin Impact“ von der Community beigebracht wird. Bist du nicht gut im Ausweichen, nimm einfach Charaktere mit, die dich mit Schilden schützen können. Bei dem dieser Woche gestarteten Event „Three Realms Gateway Offering“, im Deutschen „Straßenopferritual der drei Welten“, machen die Entwickler jedoch Schluss mit den äußerst bequemen Schilden. Spieler müssen wohl oder übel wieder ihre Heiler auspacken.

Die Dunkelheit in Enkanomiya

Das Event führt die Reisenden zurück nach Enkanomiya. Das neue Gebiet kam erst kürzlich mit Version 2.4 ins Spiel. Dieses Mal ist Wasserwelt jedoch von einem dichten schwarzen Nebel umhüllt, dessen Ursprung unbekannt ist. Die Spieler müssen Enkanomiya erkunden und mit Hilfe der Bokuso-Box wieder ins Licht führen. Dafür locken allerhand Belohnungen, wie Primogems oder Urgestein, sowie ein neuer Vier-Sterne-Katalysator.

Doch es lauern auch neue Gefahren in den dunklen Tiefen. Die Entwickler von Mihoyo haben sich nämlich eine besonders fiese Neuerung für alle Reisenden ausgedacht, die gerne mit Geo- oder Schild-Charakteren wie Zhongli, Diona oder Thoma durch die Welt ziehen. Die neuen Gegner Shadowy Husk kommen in den Elementvarianten Pyro, Hydro und Cryo daher. Wenn sie einen Charakter treffen, der von einem Schild geschützt wird, erhalten sie selbst einen Buff und geben diesen auch an andere Husk in der Nähe weiter. Neben diesen neuen Gegnern wimmelt es im dunklen Enkanomiya zudem noch vor Rifthounds, die mit ihren Blutungseffekten Schilde gleich ganz umgehen. So werden die oftmals sehr starken Schild-Charaktere plötzlich zur Schwachstelle.

Auch wenn die neuen Gegner ein Umdenken erfordern, kommt das neue Event bei den Spielern gut an. Viele Reisende loben, dass „Straßenopferritual der drei Welten“ nicht mehr Time-Gated ist, also dass die verschiedenen Event-Schritte nicht mehr hinter einem Zeitschloss verborgen sind. Die Spieler können das Event jetzt nach ihrem eigenen Tempo spielen. Zudem freuen sich die Spieler, dass sie dafür belohnt werden, was sie sowieso im Spiel machen: die Gegend erkunden, Kisten öffnen und Herausforderungen bestreiten.

Quelle: Kotaku, Reddit

