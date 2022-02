Horizon Forbidden West: 15 Skills zum Start in das Action-Rollenspiel – Guide, Tipps

Im Action-RPG "Horizon Forbidden West" könnt ihr Aloy ganz an euren bevorzugten Spielstil anpassen. Wir empfehlen euch ein paar Fertigkeiten, die ihr früh im Skill-Tree freischalten solltet.

Mit „Horizon Forbidden West“ ist eines der meisterwarteten PlayStation-Spiele des Jahres endlich erschienen. Für einen möglichst reibungslosen Einstieg in euer neues Abenteuer mit Aloy, möchten wir euch nachfolgend insgesamt 15 Fertigkeiten aus dem Skill-Tree ans Herz legen.

Wie ist der Skill-Tree aufgebaut?

Im Gegensatz zu „Zero Dawn“ ist der Skill-Tree diesmal bedeutend breiter aufgestellt. Es gibt sechs Pfade, die ihr wählen könnt, und jeder bietet euch zwischen 20 und 31 Fertigkeiten, die ihr freischalten dürft. Jeder Pfad steht dabei für eine von Aloys Stärken und so könnt ihr die Spielfigur noch besser an euren Spielstil anpassen. Zur Auswahl stehen: Eindringling, Fallenstellerin, Jägerin, Kriegerin, Maschinenmeisterin und Überlebende.

Während unseres Tests hatten wir uns für den Eindringling-Pfad entschieden, der vor allem auf Stealth ausgelegt ist. Eure Angriffe aus dem Verborgenen erhalten somit bedeutend mehr Wumms, was gerade im späteren Spielverlauf dabei helfen kann, ganze Gegnergruppen leise auszuschalten. Wir würden euch empfehlen, euch in den ersten Spielstunden möglichst breit aufzustellen und euch erst im späteren Verlauf zu spezialisieren.

Fertigkeit Nr. 1: Stiller Schlag (Eindringling)

Hierbei handelt es sich um euren heimlichen Angriff, den ihr sogar upgraden dürft, um ihn noch mächtiger zu machen. In einigen Arealen des Spiels ist es von Vorteil, unauffällig vorzugehen und dann ist diese Aktion Gold wert. Eng verbunden ist hiermit übrigens der Skill „Stiller Schlag“-Heilung. Wenn ihr einen Feind ohne Aufsehen zu erregen ausschalten könnt, regeneriert sich ein Stück von Aloys Gesundheit.

Fertigkeit Nr. 2: Tarn-Abriss (Eindringling)

Essentiell in den Kämpfen, gerade gegen stärkere Maschinen in „Horizon Forbidden West“, ist der Reißschaden. Damit könnt ihr die Rüstung eines Gegners mit gezielten Schüssen entfernen und ihn so schwächen. Es ist eine Fertigkeit, die euch über den gesamten Spielverlauf hinweg gute Dienste leisten wird.

Fertigkeit Nr. 3: Unauffällig (Eindringling)

Dieser Skill sorgt dafür, dass euch eure Gegner, sowohl menschliche als auch mechanische, schwerer entdecken.

Fertigkeit Nr. 4: Flinke Handwerkerin (Fallenstellerin)

Auch diese Fertigkeit könnt ihr bereits früh freischalten und es ist eine durchaus kluge Investition. Sie erlaubt es euch, Fallen, Tränke und Werkzeuge schneller herzustellen, indem ihr die untere Pfeil-Taste drückt.

Fertigkeit Nr. 5: Schnelle Fallenstellerin (Fallenstellerin)

Auch der Nutzen dieser Fertigkeit ist recht selbsterklärend, denn sie erlaubt es euch, Fallen schneller zu platzieren. Gerade gegen größere Gegnergruppen oder besonders starke Gegner ist dieser Skill nützlich.

Fertigkeit Nr. 6: Konzentration (Jägerin)

Wie im ersten Teil könnt ihr auch in „Horizon Forbidden West“ beim Zielen mit euren Waffen kurz die Zeit verlangsamen. Dafür müsst ihr beim Zielen mit der L2-Taste nur noch kurz auf die R3-Taste drücken. Auch dieser Skill kann verbessert werden, damit ihr dessen Vorzüge noch länger nutzen könnt.

Fertigkeit Nr. 7: Konzentration-Regeneration (Jägerin)

Eng verbunden mit der vorherigen Fertigkeit ist Konzentration-Regeneration, die dafür sorgt, dass sich diese Leiste schneller wieder auffüllt. Auch dieser Skill kann mit Upgrades verbessert werden.

Fertigkeit Nr. 8: Resonator-Stoß (Kriegerin)

Diese Fertigkeit ist vor allem im Kampf gegen menschliche Gegner und kleinere Maschinen nützlich. Indem ihr Treffer mit eurem Nahkampfangriff (R1) landet, ladet ihr euren Speer auf. Ist dieser vollständig geladen, könnt ihr R2 antippen, um euer Ziel zu energetisieren. Schießt anschließend einen Pfeil auf den Feind, um immensen Schaden zu verursachen.

Fertigkeit Nr. 9: Blockbrecher (Kriegerin)

Für Aloys Abenteuer im Verbotenen Westen haben die Entwickler von Guerrilla Games die Nahkampffähigkeiten unserer Heldin ordentlich aufgebohrt. Mit Blockbrecher erhaltet ihr eine einfache Kombo (R1, R1, R2), mit der ihr die Verteidigung eines Gegners aufbrecht und ihn so verwundbar für weitere Attacken macht.

Fertigkeit Nr. 10 : Luftschlitzer/Absprung (Kriegerin)

Diese Fertigkeit kann euch in kniffligen Kämpfen etwas Luft verschaffen. Dabei springt ihr von einem Gegner weg und könnt dann im Sprung Pfeile auf euren Kontrahenten abfeuern oder ihn mit einem Luftschlitzer (R1+R2) erwischen.

Fertigkeit Nr. 11: Berittene Verteidigung (Maschinenmeisterin)

Auch in „Horizon Forbidden West“ könnt ihr natürlich wieder Maschinen überbrücken, um beispielsweise auf ihrem Rücken weite Strecken zurückzulegen. Mit diesem Skill erleidet ihr auf einer Reitmaschine weniger Schaden, wenn ihr angegriffen werden solltet.

Fertigkeit Nr. 12: Dauerhafte Überbrückung (Maschinenmeisterin)

Mit dieser Fertigkeit verlängert ihr die Zeit, die eine Maschine überbrückt bleibt.

Fertigkeit Nr. 13: Wirksame Medizin (Überlebende)

Aloy kann selbstverständlich auch wieder ihren Beutel mit Beeren füllen, die ihre Lebensenergie regenerieren. Dieser Skill steigert die Wirksamkeit der Beeren und kann glücklicherweise aufgerüstet werden.

Fertigkeit Nr. 14: „Niedrige Gesundheit“-Verteidigung

Diese Fertigkeit ist überaus nützlich, denn sie bewirkt, dass Aloy mehr Schaden aushält, wenn ihre Gesundheit im kritischen Bereich, also unter 25%, gelandet ist. Eng hiermit verbunden ist der Skill „Niedrige Gesundheit“-Regeneration, der eure Gesundheit im kritischen Zustand schneller wiederherstellt.

Fertigkeit Nr. 15: Medizinkapazität

Mit diesem Skill könnt ihr mehr heilende Beeren in Aloys Medizinbeutel verstauen, was in einigen Situationen über womöglich über Leben oder Tod entscheiden kann.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Artikels angelangt. Wenn ihr noch weitere Tipps zu „Horizon Forbidden West“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides. Ansonsten wünsche wir euch natürlich viel Spaß mit dem Action-Rollenspiel.

Für welchen Pfad des Skill-Trees habt ihr euch entschieden?

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren