Breath of Fire: Capcom erneuert den Markenschutz am RPG-Klassiker

Aktuellen Berichten zufolge entschloss sich Capcom Anfang des Monats dazu, den Markenschutz am Rollenspiel-Klassiker "Breath of Fire" in den USA zu erneuern. Da eine offizielle Stellungnahme noch aussteht, bleibt jedoch abzuwarten, was es mit diesem Schritt auf sich hat.

Capcom erneuerte den Markenschutz an "Breath of Fire".

In der Vergangenheit führten die von Publishern und Entwicklern vorgenommenen Markenschutzeinträge immer wieder zu Spekulationen und entsprechenden Gerüchten.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der japanische Publisher Capcom. Wie festgestellt wurde, entschloss sich das Unternehmen nämlich bereits am 5. Februar 2022 dazu, den Markenschutz an der Rollenspiel-Serie „Breath of Fire“ zu erneuern. Bisher wurde der Markenschutz lediglich in den USA vorgenommen. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Capcom noch aussteht, ist aktuell unklar, was es mit diesem Schritt im Detail auf sich hat. Denkbar wären mehrere Szenarios.

Markenschutzantrag lediglich eine Vorsichtsmaßnahme?

Am naheliegendsten wäre sicherlich, dass wir es beim Markenschutzantrag in den USA mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben, mit dem die Verantwortlichen von Capcom den Verlust der Markenrechte verhindern möchten. Unter Umständen könnte das Unternehmen aber auch weitergehende Pläne mit der Marke verfolgen – darunter Neuveröffentlichungen in Form von Retro-Sammlungen oder möglichen Remakes beziehungsweise Remastern.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die „Breath of Fire“-Reihe nahm im Jahr 1993 auf dem Super Nintendo ihren Anfang und fand in der Vergangenheit zudem den Weg auf die PlayStation-Konsolen. Der letzte Konsolen-Ableger in Form von „Breath of Fire: Dragon Quarter“ erschien in Japan im Jahr 2002 für die PlayStation 2. Nordamerika und Europa wurden im Jahr 2003 versorgt. 2016 wurde mit „Breath of Fire 6“ für die Mobile-Plattformen und den Browser das bisher letzte Projekt auf Basis der Marke veröffentlicht.

Weltweit verkauften sich die verschiedenen Spiele der „Breath of Fire“-Reihe laut Capcom mehr als 3,2 Millionen Mal.

Quelle: Justia Trademarks

Weitere Meldungen zu Breath of Fire.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren