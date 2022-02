Dying Light 2: Das kostenlose „The Ronin Pack“ vorgestellt – Trailer & Details

Unter dem Namen "The Ronin Pack" kündigten die Entwickler von Techland den nächsten DLC zu "Dying Light 2" an. Der neue DLC wird sich aus insgesamt drei Download-Paketen zusammensetzen, die über einen Zeitraum von mehreren Tagen kostenlos ins Rennen geschickt werden.

Bereits vor dem offiziellen Release des Nachfolgers gaben die Entwickler von Techland bekannt, dass „Dying Light 2“ über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Unter dem Namen „The Ronin Pack“ kündigte Techland heute den nächsten DLC zu „Dying Light 2“ an, der erneut kostenlos angeboten wird. Das „The Ronin Pack“ setzt sich aus insgesamt drei Download-Paketen zusammen. Das erste wird ab dem heutigen Montag, den 21. Februar 2022 erhältlich sein und unter anderem ein neues Bruststück und Turnschuhe mit sich bringen. Weiter geht es am 23. Februar 2022 mit einer Kopfbedeckung, Armschienen und Handschuhen. Den Schlusspunkt setzt eine Waffe am 25. Februar 2022. Der offizielle Trailer zum DLC stellt euch die neuen Inhalte kurz vor.

New-Game-Plus-Modus soll nachgereicht werden

„Dying Light 2“ wurde am 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Zu den Kritikpunkten der Community gehörte die Tatsache, dass auf einen New-Game-Plus-Modus verzichtete wurde. Wie die Verantwortlichen von Techland kürzlich versprachen, wird aber bereits an einem entsprechenden Modus gearbeitet. Wann mit dem Release eines entsprechenden Updates zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten.

Laut der Community würde vor allem ein Titel wie „Dying Light 2“ von einem New-Game-Plus-Modus profitieren, der es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, ihre errungenen Fortschritte und Ausrüstungsgegenstände in einen zweiten Durchlauf zu übernehmen. Schließlich könnt ihr in „Dying Light 2“ mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der verschiedenen Geschichten beziehungsweise die Schicksale der Charaktere an sich nehmen.

