Horizon Forbidden West: Neue gefährliche Maschinen vorgestellt

Wie bereits im Vorgänger müsst ihr euch natürlich auch in „Horizon Forbidden West“ mit allerlei Maschinen herumschlagen. Neben einigen alten Bekannten wie beispielsweise dem Donnerkiefer feiern selbstverständlich einige neue Wesen ihre Premiere. Wir stellen euch nachfolgend die interessantesten Exemplare vor. Hierbei haben wir Gegner aus der Kategorie „Leicht“ außen vor gelassen und uns auf herausfordernde Wesen konzentriert.

Bebenzahn

Den Bebenzahn kennen wir bereits aus einigen Trailern und Gameplay-Videos zum Action-Rollenspiel. Diese Maschine sieht aus wie ein Mammut und gehört zu den mächtigsten Gegnern, denen ihr auf eurer Reise in den Verbotenen Westen begegnen werdet. Es sind gewissermaßen wandelnde Festungen.

Um sie in die Knie zu zwingen, benötigt ihr nicht nur viel Geschick, sondern auch mächtige Waffen. Die Panzerung dieser Maschinen ist sehr stark und darüber hinaus besitzt sie ebenfalls mehrere Fernkampfwaffensysteme. Eine Konfrontation mit einem Bebenzahn werdet ihr so schnell sicherlich nicht vergessen. Kleiner Tipp: Versucht, ihre großen Geschütze zu entfernen und diese gegen die Kampfmaschine einzusetzen.

Breitschlund

Breitschlund-Maschinen erinnern optisch an Flusspferde und sind amphibische Wesen. Ihr könnt sie also sowohl an Land als auch im Wasser antreffen. Oftmals kommen sie in kleinen Gruppen vor und greifen euch aggressiv an.

In Acht nehmen müsst ihr euch vor allem vor ihren vielfältigen Angriffen, denn sie können eine Vielzahl von Elementen gegen euch einsetzen, was die Kämpfe durchaus anspruchsvoll macht.

Brüllrücken

Hierbei handelt es sich primär um Transportmaschinen, die in einem Behälter auf ihrem Rücken große Mengen Flüssigkeit schleppen. Diese nutzen sie, um euch damit zu attackieren.

Wenn ihr die geeigneten Waffen im Gepäck habt, sind diese Kanister jedoch auch ein gutes Ziel. Ihr könnt eure Waffen etwa geschickt einsetzen, um eine passende Kettenreaktion zu provozieren und die Maschine zu schwächen.

Flutschlitzer

Auf einen Flutschlitzer konnten wir bereits in einem der „Horizon Forbidden West“-Trailer einen Blick erhaschen. Im fertigen Spiel zählen sie zu den hartnäckigsten und stärksten Maschinen, die euch begegnen werden.

Sie verfügt über eine harte Panzerung und setzt teils verheerende Löschwasser-Attacken ein, um ihr Tempodefizit bei Kämpfen an Land halbwegs auszugleichen. Diese Konfrontationen können an euren Nerven zehren.

Grimmhorn

Bei einem Grimmhorn handelte es sich ursprünglich um ein friedliebendes Pflughorn. Diesen Maschinen könnt werdet ihr vor allem in den ersten Spielstunden öfter begegnen. Von ihnen geht keine Gefahr aus und sie greifen euch nicht an. Grimmhörner wurden allerdings eigens für den Kampf modifiziert.

Diese Maschinen haben nicht nur eine ordentliche Panzerung, sondern vor allem massig Offensivpower. Insbesondere vor ihren Feuerattacken und Fernkampfwaffen solltet ihr euch in Acht nehmen.

Kletterkiefer

Kletterkiefer erinnern äußerlich an Affen und sind überaus aggressiv, wenn sie euch entdecken. Sie leben vor allem in Wäldern und greifen euch in kleinen Gruppen erbarmungslos an.

Sie sind klein und wendig, weshalb es entsprechend schwierig ist, die Schwachstellen dieser Maschinen zu treffen. Mit etwas Geduld und einem guten Timing könnt ihr sie jedoch in die Knie zwingen.

Krallenschreiter

Auch die Krallenschreiter kennen wir bereits aus diversen „Horizon Forbidden West“-Videos. Äußerlich erinnern sie an Velociraptoren und sind sehr schnell, wendig sowie aggressiv. Oftmals treten sie in kleinen Herden auf.

Wenn ihr ihnen begegnet, versucht auf Distanz zu bleiben, da ihre variantenreichen Nahkampfangriffe besonders viel Schaden anrichten und Aloy schnell umhauen können.

Panzerschnapper

Nun zum Panzerschnapper, der euch im Kampf ebenfalls alles abverlangen wird. Die größte Stärke dieser Maschine ist ihre Panzerung, die Angriffe absorbieren und Energie für Gegenschläge umwandeln kann.

Des Weiteren nutzt diese Maschine diverse Angriffe, von verheerenden Fernattacken bis hin zu vernichtenden Nahkampfaktionen. Lasst euch übrigens von ihrem klobigen Äußeren nicht täuschen: Diese Maschinen können sich vergraben und mit Sprüngen überraschend weitere Strecken auf dem Kampffeld zurücklegen.

Rollrücken

Rollrücken sind sehr stark gepanzerte Transportmaschinen, die ihren Namen einem ihrer Angriffe verdanken: Wenn sie diesen einsetzen, rollen sie sich zu einer Kugel zusammen und versuchen, euch zu zermalmen.

Was das Zerlegen dieser Maschinen noch zusätzlich erschwert, sind ihre Schwerkraftgeneratoren. Mit diesen können sie abgerissene Panzerungsstücke wieder zurück an ihren Körper ziehen und dort erneut befestigen.

Schlachtrücken

Schlachtrücken zählen zweifelsohne zu den mächtigsten Kampfmaschinen, denen ihr im Rahmen eures Abenteuers begegnen werdet. Wie die eingangs erwähnten Bebenzähne sind die gewissermaßen wandelnde Festungen.

Aufpassen müsst ihr vor allem auf ihre Plasmaangriffe. Sobald ihr Plasmalader seine volle Leistung erreicht hat, können die übrigen Attacken damit verstärkt werden, was immensen Schaden verursacht. Probiert auf jeden Fall, einige Waffensysteme mit gezielten Angriffen abzureißen und gegen den Koloss einzusetzen!

Schlängelzahn

Auch der Auftritt des Schlängelzahns wurde bereits im einen oder anderen Video zum Action-RPG enthüllt. Diese gewaltigen Maschinen erinnern äußerlich an Schlangen, vor allem an Kobras. Sie sind nicht nur riesig groß, sondern auch überraschend wendig unterwegs, weshalb ihr stets gut auf der Hut sein müsst.

Ihre Körperlänge ist dabei natürlich ein entscheidender Vorteil, denn damit haben sie eine enorme Reichweite. Ihr könnt euch deshalb quasi nie sicher fühlen. Hinzukommt ein breites Arsenal verschiedener Waffensysteme.

Schreckflügel

Schreckflügel sind vermutlich mit die gefährlichsten geflügelten Widersacher, denen ihr in „Horizon Forbidden West“ begegnet. Sie verfügen nicht nur über eine harte Außenhülle, sondern auch verschiedene Angriffe.

Und nicht nur, dass sie ein wahres Arsenal an Attacken auf dem Bildschirm entfesseln und auf euch loslassen, viele dieser Angriffe haben auch noch störende Statuseffekte, die den Kampf in die Länge ziehen können.

Sonnenflügel

Diesen Maschinen kommt im Action-Rollenspiel eine besondere Funktion zu, denn ihr könnt sie überbrücken und dann auf ihnen fliegend den Verbotenen Westen erkunden. Allerdings dauert es fast bis zum Ende der Story-Kampagne, bis ihr diese überaus nützliche Fähigkeit erlernt und nutzen könnt.

Doch Sonnenflügel sind nicht nur eine gute Transportgelegenheit, sondern auch zähe Gegner. Sie treten oft in Gruppen auf und nehmen ihre Feinde mit diversen Plasmaangriffen ins Visier. Darüber hinaus können sie auch einen Energieschild aktivieren, der es euch erschwert, sie am Boden im Nahkampf zu beschädigen.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Guides angekommen. Wenn ihr noch weitere Tipps zu „Horizon Forbidden West“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-Rollenspiel.

Welche neuen Maschinen gefallen euch in „Horizon Forbidden West“ besonders gut?

