Square Enix: Zieht weitere HD-2D-Remakes zu SNES-Klassikern in Betracht

Mit „Octopath Traveler“ veröffentlichte der japanische Publisher Square Enix im Jahr 2018 ein klassisches Rollenspiel, das mit einem ungewöhnlichen Grafikstil punktete, den die Verantwortlichen des Unternehmens intern als HD-2D-Stil bezeichneten.

Ein Grafikstil, der auch beim kommenden Strategie-Rollenspiel „Triangle Strategy“ zum Einsatz kommen wird. Dabei wird es aktuellen Berichten zufolge aber nicht bleiben. Stattdessen wiesen die Entwickler hinter „Triangle Strategy“ im Zuge eines neuen Square Enix-Podcasts darauf hin, dass der HD-2D-Stil zukünftig auch bei Remakes zu ausgewählten Super Nintendo-Klassikern zum Einsatz kommen wird. Konkrete Namen wurden in diesem Zusammenhang allerdings nicht genannt.

Square Enix wurden bereits mögliche Remakes vorgeschlagen

Tomoya Asano, der ausführende Produzent hinter „Triangle Strategy“, dazu: „Der Präsident hat uns die Anweisung gegeben, HD-2D stärker zu nutzen. Daher haben wir uns entschieden, über Remakes früherer Titel nachzudenken. Also stellten wir mögliche Titel zusammen und überlegten, welche in HD-2D gemacht werden könnten, und stellten sie dem Präsidenten vor.“

„Die Liste umfasste Titel, die von Square und Enix für das Super Nintendo veröffentlicht wurden – solche, die für HD-2D geeignet waren, solche, die dafür ungeeignet waren, und solche, die unmöglich zu spielen waren – wie Mahjong-Spiele. Wir stellten sie alle in einer Reihe auf und präsentierten, dass Live A Live am besten geeignet sei. Auf dem zweiten Platz landete ActRaiser“, so Asano weiter.

Nun ist eure Meinung gefragt: Bei welchem Klassiker von Square Enix würdet ihr euch eine Rückkehr im HD-2D-Stil wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren.

