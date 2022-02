Street Fighter 6: Zusammen mit einem ersten Teaser und der Capcom Fighting Collection angekündigt

Nachdem auf der offiziellen Website von Capcom vor ein paar Tagen ein Countdown auftauchte, der am heutigen Montag ablief, wissen wir nun, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt.

Wie bereits spekuliert, kündigte Capcom heute die laufenden Arbeiten am Fighting-Titel „Street Fighter 6“ an. Als Game-Designer des neuen Ablegers wird der japanische Branchen-Veteran Yusuke Hashimoto fungieren, der in Vergangenheit an Werken wie dem Action-Feuerwerk „Bayonetta“ (Produzent) oder „Star Fox Zero“ (Director) für die Wii U arbeitete. Abgesehen von einem kurzen Teaser ging Capcom allerdings nicht näher ins Detail und verwies stattdessen auf eine ausführliche Präsentation im Sommer 2022.

„Machen Sie sich bereit, Kämpfer: Die Zukunft der Fighting-Titel steht bevor“, sagte Capcom. „Heute haben wir beim Saisonfinale der Capcom Pro Tour 2021 einen Blick auf das geworfen, was sich am Horizont abzeichnet: Street Fighter 6“, führte Capcom aus.

Capcom Fighting Collection angekündigt

„Wir wissen, dass Sie hungrig nach weiteren Details sind (und wir sind genauso gespannt darauf, sie zu teilen). Allerdings müssen wir Sie noch ein wenig länger spekulieren lassen. Freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten zu Street Fighter 6 im Sommer 2022“, hieß es weiter. Ergänzend zu „Street Fighter 6“ kündigte Capcom heute die „Capcom Fighting Collection“ an, die zu einem bisher nicht näher konkretisierten Termin erscheinen und diverse Fighting-Titel-Klassiker des japanischen Publishers umfassen wird.

Weitere Details stehen zwar auch hier noch aus, allerdings wird versprochen, dass verschiedene „Darkstalkers“- und „Vampire Savior“-Klassiker enthalten sind, die bisher nicht den Weg in den Westen fanden und im Zuge der „Capcom Fighting Collection“ erstmals bei uns erhältlich sein werden.

Anbei die offizielle Übersicht über die enthaltenen Klassiker:

Cyberbots: Fullmetal Madness

Darkstalkers: The Night Warriors

Hyper Street Fighter II

Night Warriors: Darkstalkers‘ Revenge

Red Earth

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Vampire Hunter 2: Darkstalkers‘ Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Abschließend sprach Capcom davon, dass „Street Fighter 5“ weiter unterstützt und im März mit einem umfangreichen Balancing-Patch versehen wird. Mit dem Patch möchten die Entwickler dafür sorgen, dass auch auf lange Sicht ein fairer und ausgeglichener Wettbewerb gewährleistet ist.

