Uncharted: Spitzenplatz der US-Kinokassen-Charts erobert – Erwartungen übertroffen

In den USA gab es an den Kinokassen einen Führungswechsel. In der Debütwoche konnte sich "Uncharted" den ersten Platz sichern. Mehr als 44 Millionen Dollar wurden auf dem lokalen Markt eingespielt.

Es scheint, dass „Uncharted“ nicht nur auf der PlayStation ein Erfolgsgarant ist. Auch die Kinokassen lässt die Blockbuster-Marke von Naughty Dog und Sony klingen. Aus den USA traf die erste Zahl ein, die einen Blick auf die Ticketverkäufe werfen lässt. Demnach wurden am Eröffnungswochenende an den Kinokassen mehr als 44 Millionen Dollar eingespielt.

Laut Variety übertraf der Action-Adventure-Streifen in Bezug auf die Bruttoeinnahmen von Freitag bis Sonntag deutlich die Erwartungen, zumal einige Schätzungen von nicht mehr als 35 Millionen Dollar ausgingen. In Anbetracht des langen Wochenendes wird erwartet, dass der Film bis zum Ende des Montags mindestens 52 Millionen Dollar einspielen wird, wobei Kartenverkäufe in über 4.275 US-Kinos behilflich sind.

Ein holpriges Jahrzehnt

Für „Uncharted“ sah es über viele Jahre hinweg alles andere als rosig aus. Das Konzept des Films war seit einem Jahrzehnt in Arbeit und es erfolgten mehrere Umstrukturierungen. Schon im Oktober 2008 verriet der Produzent Avi Arad in einem Interview, dass eine Leinwandadaption der beliebten Serie in Arbeit sei. Im Laufe der folgenden Jahre wurden mehrfach die Regisseure gewechselt, während Mark Wahlberg angeblich für die Hauptrolle des Nathan Drake in Erwägung gezogen wurde.

Wahlberg übernahm schließlich die Rolle von Sully, Drakes älterem Mentor, während Tom Holland, bekannt aus „Spider-Man“, mit der Hauptrolle beauftragt wurde. Weitere große Namen in der Verfilmung sind Antonia Banderas, Sophia Ali und Tati Gabrielle.

Für Holland ist es ein Doppelerfolg: Auch wenn „Uncharted“ am vergangenen Wochenende an den Kinokassen führte, lässt „Spider-Man: No Way Home“ ebenfalls die Kassen klingen. In der vergangenen Woche prognostizierte Collider, dass der Streifen während des viertägigen verlängerten Wochenendes 9,1 Millionen Dollar einspielen wird und damit in den Top Five der Kinokassen bleibt.

Insgesamt soll „Spider-Man: No Way Home“ seit dem Debüt Ende Dezember 2021 in den USA mehr als 772 Millionen Dollar eingespielt haben. Weltweit wurde die Milliarden-Dollar-Marke bereits im vergangenen Jahr geknackt. Dabei handelt es sich um eine Zahl, die im Fall von „Uncharted“ nicht erwartet werden sollte.

Die US-Wochenend-Charts in der Übersicht:

Uncharted – 44,16 Millionen Dollar Dog – 15,14 Millionen Dollar Spider-Man: No Way Home – 7,65 Millionen Dollar Death on the Nile – 6,25 Millionen Dollar Jackass Forever – 5,23 Millionen Dollar Marry Me – 3,68 Millionen Dollar Sing 2 – 2,84 Millionen Dollar Scream – 1,96 Millionen Dollar Blacklight – 1,77 Millionen Dollar The Cursed – 1,72 Millionen Dollar

