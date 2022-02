WWE 2K22: Frische Gameplay-Szenen mit der WWE-Legende Rey Mysterio

Nach dem technischen und spielerischen Debakel, das mit „WWE 2K20“ abgeliefert wurde, entschlossen sich die Verantwortlichen von 2K Sports dazu, „WWWE 2K21“ einzustellen und den Fokus auf den diesjährigen Ableger zu verlagern.

„WWE 2K22“ entsteht bei den Entwicklern von Visual Concepts, die bereits für „WWE 2K20“ verantwortlich waren und laut eigenen Angaben entsprechende Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen haben. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des diesjährigen „WWE 2K“-Ablegers bedachten uns 2K Sports und die Entwickler von Visual Concepts mit einem frischen Gameplay-Trailer, der die WWE-Legende Rey Mysterio in den Mittelpunkt rückt und die lebensnahen Animationen von „WWE 2K22“ unter Beweis stellen soll.

Diverse neue Modi mit von der Partie

Läuft in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief, dann wird „WWE 2K22“ ab dem 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Neben den aus den Vorjahren bekannten Modi ist in diesem Jahr auch der eine oder andere Neuzugang mit von der Partie. In „MyGM“ übernehmt ihr beispielsweise die Rolle des General-Managers und steht vor der Aufgabe, den Alltag und die Organisation der WWE zu meistern.

Darüber hinaus feiert der „2K Showcase“ ein Comeback, der euch die Möglichkeit bieten wird, die Höhepunkt und die Karriere von Rey Mysterio nachzuerleben. Und dann wäre da noch der „MyRise“-Modus, in dem ihr einen eigenen Athleten erstellt und versucht, mit diesen an die Spitze der WWE zu gelangen.

