Batora – Lost Haven: Story-Trailer zum handlungsbasierten Action-RPG

"Batora: Lost Haven" soll in diesem Jahr erscheinen.

Vor einem Jahr kündigte Stormind Games „Batora: Lost Haven“ an. Es handelt sich hierbei um ein actiongeladenes Rollenspiel, das die Elemente eines Hack ’n Slay- und eines Twin-Stick-Shooters miteinander vereint. Euch erwartet ein nicht-lineares Abenteuer, bei dem die Handlung an erster Stelle steht.

Rettet den Planeten

Um euch in die Geschichte einzuweisen, haben die Verantwortlichen auf dem Youtube-Kanal von PlayStation jetzt einen Story-Trailer hochgeladen. Als die Erde durch ein mysteriöses Ereignis verwüstet wurde, gelangte die 16-jährige Avril an übermenschliche Fähigkeiten. Ihre Kräfte möchte sie dazu nutzen, um den Planeten vor dem Untergang zu bewahren. Auf ihrem Abenteuer stellt sie schnell fest, dass Gut und Böse miteinander verschwommen sind.

Vom Grafikstil her erinnert der Trailer an „Immortals: Fenyx Rising“. Das Setting ist jedoch ein völlig anderes: Zur Ankündigung teilten die Entwickler mit, dass sie sich bei der Optik an Science-Fiction-Effekten der 1950er-Jahre orientiert haben.

Ein Fundamentales Gameplay-Element ist der Kontrast zwischen der physischen und mentalen Stärke. Findet die optimale Balance, um verschiedenste Herausforderungen zu meistern und behaltet stets eure doppelte Gesundheitsleiste im Auge. Das flinke Kampfsystem ermöglicht euch, zwischen den zwei Modi hin und her zu wechseln.

Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant. Entwickelt wird das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Schaut euch jetzt den Trailer an:

