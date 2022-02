Digimon Survive: Neuigkeiten für Digimon Con angedeutet

Bereits seit über drei Jahren befindet sich "Digimon Survive" mittlerweile in Arbeit. Bald dürften jedoch Neuigkeiten zum strategischen Rollenspiel enthüllt werden, genauer im Rahmen eines bevorstehenden digitalen Events.

Das taktische Rollenspiel „Digimon Survive“ kann bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, die mehrere Verschiebungen beinhaltet. Dieses Jahr soll der Titel jedoch endlich seinen Weg in den Handel finden. Neuigkeiten zum Game könnte es bereits in wenigen Tagen im Rahmen eines digitalen Events geben (via Siliconera).

Digimon Con mit Details zu verschiedenen Projekten

Hierbei handelt es sich um die Digimon Con, ein weltweites digitales Event, das Bandai Namco bereits im Dezember 2021 angekündigt hatte. Die Veranstaltung wird am 26. Februar 2022 starten und soll neue Infos zu kommenden Projekten des populären Franchise beinhalten.

Ein neuer Teaser Trailer zum Event, der gestern auf YouTube veröffentlicht wurde, beinhaltet unter anderem Szenen aus dem kommenden SRPG „Digimon Survive“. Dieses dürfte Bestandteil des 50 Minuten langen Games-Segments sein, der auch einen Q&A-Teil umfassen wird. Mit welchen Details zum Videospiel Fans genau rechnen dürfen, ist noch nicht bekannt. Denkbar wären jedoch ein neuer Trailer sowie frische Gameplay-Szenen.

Darüber hinaus werden die Verantwortlichen auf dem Event ebenfalls über weitere Projekte der Marke sprechen. Im offiziellen Zeitplan sind unter anderem ein Auftritt von Sänger Ayumi Miyazaki, der verschiedene Songs für „Digimon“-Anime-Serien beisteuerte, und eine umfangreiche Anime-Diskussion vermerkt.

Bereits 2018 wurde „Digimon Survive“ angekündigt und befindet sich seither beim in Tokio ansässigen Entwicklerstudio Witchcraft in Arbeit. Im Mittelpunkt der Geschichte sollen neue Charaktere stehen, die ein spannendes Abenteuer erleben werden. Hauptcharakter Takuma Momozuka verirrt sich im Laufe der Story mit anderen Teenagern in eine ihnen unbekannte Welt, die voller Monster und Gefahren steckt.

„Digimon Survive“ befindet sich für PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch und den PC in Arbeit. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

