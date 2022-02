Final Fantasy XIV: Director und Produzent Yoshida möchte weiter am Spiel arbeiten

Im Rahmen eines digitalen Briefs bekundete Naoki Yoshida, der Director und Produzent von "Final Fantasy XIV", sein Interesse, auch in Zukunft weiterhin an dem Online-RPG arbeiten zu wollen.

Seit seinem umfangreichen Re-Launch erfreut sich das MMORPG „Final Fantasy XIV“ großer Beliebtheit und letztes Jahr wurde mit „Endwalker“ die jüngste große Erweiterung veröffentlicht. Doch nicht nur die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen haben Spaß mit dem Titel, weshalb Naoki Yoshida, der als Director und Produzent an dem Projekt arbeitet, auch weiterhin daran mitwirken möchte.

„Ich möchte weiterhin an Final Fantasy XIV arbeiten“

Im Rahmen eines Briefs des Produzenten (via Siliconera) gab Yoshida zu verstehen, wie viel ihm die Arbeit am Online-Rollenspiel bedeutet. Wie er darin ausführt, müssten schon starke äußere Umstände dazu führen, dass er seine Mitwirkung an dem Titel beende. Scherzhaft sagt er, wenn etwa CEO Yosuke Matsuda ihn vom Projekt abziehen sollte, würde er darüber nachdenken. „Und selbst dann denke ich, dass ich gegen ihn kämpfen werde.“

Weitere Möglichkeiten wären, dass das Entwicklerteam sich seinen Abgang wünschen würde. „Oder wenn ich, Gott bewahre, sterbe. Das sind die einzigen Extremfälle, in denen ich überhaupt in Betracht ziehen würde, das XIV-Projekt zu verlassen.“ Yoshida dürfte somit wohl auch in Zukunft noch „Final Fantasy XIV“ erhalten bleiben. Zudem betont der Director, er werde auch weiterhin die Unterstützung der Community schätzen.

Naoki Yoshida ist bereits seit über 20 Jahren für Square Enix tätig und arbeitete in dieser Zeit an verschiedenen großen Produktionen des Unternehmens. Er arbeitete beispielsweise als Chef-Planer an „Dragon Quest X“ mit und ist aktuell als Produzent am Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ beteiligt, das exklusiv für PlayStation 5 erscheinen soll. Seit 2010 begleitet er als Director und Produzent die Produktion von „Final Fantasy XIV“.

„Final Fantasy XIV“ ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC verfügbar.

Wünscht ihr euch, dass Naoki Yoshida auch weiterhin an „Final Fantasy XIV“ arbeiten soll?

