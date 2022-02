Final Fantasy XVI: Insider hat Zweifel an einem Release in diesem Jahr

Mit "Final Fantasy XVI" arbeitet Square Enix derzeit unter anderem an einem neuen Hauptteil einer seiner erfolgreichsten Marken. Ob der Titel allerdings noch 2022 erscheinen wird, daran hat ein bekannter Insider seine Zweifel.

"Final Fantasy XVI" befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Gegenwärtig arbeitet Square Enix unter anderem an „Final Fantasy XVI“, dem neuesten Ableger seiner traditionsreichen Rollenspiel-Reihe. Unklar ist allerdings noch immer, wann der Titel letztendlich seinen Weg in den Handel finden soll. Laut einem Insider sollten Fans jedoch wohl nicht mit einem Release in diesem Jahr rechnen.

„Da mache ich mir keine Hoffnungen!“

Bei besagtem Insider handelt es sich um Jason Schreier, der sich in den vergangenen Jahren aufgrund seines weitreichenden Netzwerkes innerhalb der Gaming-Branche regelmäßig als vertrauenswürdige Quelle erwiesen hatte. Auf der Plattform ResetEra postete Schreier, wie Games Radar berichtet, Ende vergangener Woche kurze Nachrichten, in denen er auf die Frage eines anderen Users einging. Dieser hatte sich gefragt, ob der Insider eventuell eine Veröffentlichung von „Final Fantasy XVI“ für 2022 bestätigen könne.

Schreier ging darauf ein und erklärte zunächst, er persönlich würde sich diesbezüglich „keine Hoffnungen“ machen. In einem späteren Post führte er weiterhin aus, dies würde vor allem daran liegen, dass das Rollenspiel beim selben Team entsteht, welches auch für „Final Fantasy XIV“ verantwortlich ist. Aufgrund der vergangenes Jahr veröffentlichten „Endwalker“-Erweiterung habe das Online-Rollenspiel intern Priorität gehabt. Aus diesem Grund musste die Entwicklung von „Final Fantasy XVI“ letztendlich zurückstecken.

Ein Umstand, der diese Äußerungen des Branchen-Insiders stützen könnte, ist das Line-up, welches Square Enix für 2022 ankündigte. Fans der prestigeträchtigen Rollenspiel-Reihe dürften sich zwar auf das actionreiche Spin-off „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ freuen, doch der nächste Ableger der Hauptserie wird nicht erwähnt.

„Final Fantasy XVI" befindet sich gegenwärtig exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung.

