Horizon Forbidden West: Eine Trophäe kann leicht verpasst werden

In „Horizon Forbidden West“ bekommen es die Spieler nicht nur mit neuen, riesigen Maschinen zu tun, sondern können gleichzeitig noch viele PlayStation-Trophäen abstauben. Doch aufgepasst, denn einer dieser Triumphe kann im Spiel leicht verpasst werden.

Im modernen Gaming stürzen sich die Spieler oft nicht nur wegen der Story oder wegen des Gameplays in ein neues Videospiel. Es gibt viele Nutzer, die auch auf das Sammeln von Erfolgen oder Trophäen aus sind. Diese kleinen Triumphe zeigen, was die Spieler in ihren Lieblingsgames geleistet haben.

Auch das am 18. Februar 2022 erschienene „Horizon Forbidden West“ liefert wieder eine ganze Reihe an neuen Trophäen mit. Jäger dieser kleinen Pokale sollten jedoch aufpassen, denn eine der Trophäen kann in dem aktuellsten Spiel von Guerilla Games leicht verpasst werden.

Kann verpasst werden: Alle Maschinenarten scannen

Die meisten Trophäen in „Horizon Forbidden West“ können erlangt werden, indem man einfach das Spiel spielt. Bronze-Trophäen gibt es beispielsweise für das Erreichen von Level 20 und 30. Wenn ein Spieler sogar Level 50 erreicht, winkt gleich eine silberne Trophäe. Andere Pokale sind an die Hauptstory des Spiels oder aber an die verschiedenen Jagdgebiete gebunden.

Eine Trophäe lässt sich jedoch ganz einfach verpassen. Dafür müssen alle Maschinenarten im Spiel gescannt werden. Die meisten Maschinen findet man in der offenen Spielwelt. Einige wenige gibt es jedoch nur in bestimmten Missionen am Ende von „Horizon Forbidden West“. Verpasst man diese Gegner, kann man die Trophäe nicht mehr erreichen und muss das Spiel für diese noch einmal von vorne beginnen.

Zudem ist es möglich, die Trophäe zu verpassen, auch wenn man alle Maschinenarten gescannt hat. Wenn man in einem Kampf mit einer Kreatur stirbt, die mit dem Fokus belegt wurde, wird auch der Scan-Fortschritt zurückgesetzt. Vergisst man, im die Maschinen nochmals zu fokussieren, ist auch der Scan verloren.

Für Spieler, die mit Erfolgen und Trophäen gar nichts anfangen können, haben die Entwickler von Guerilla Games einen besonderen Anreiz eingebaut. Für jeden Spieler, der eine bestimmte Trophäe im Spiel erlangt, wird mit der Umweltorganisation Ecologi ein Baum gegen den Klimawandel gepflanzt. Die Aktion läuft bis zum 25. März 2022.

