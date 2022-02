No Man’s Sky: Update 3.82 mit diversen Bugfixes steht bereit – Changelog

Unter der Versionsbezeichnung 3.82 steht ab sofort der nächste Patch zur Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" bereit. Mit dem neuen Patch beheben die Entwickler von Hello Games diverse Fehler, die sich mit dem kürzlich veröffentlichten "Sentinels"-Update einschlichen.

In der vergangenen Woche veröffentlichten die Entwickler von Hello Games das umfangreiche „Sentinels“-Update, mit dem das Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“ einmal mehr durch neue Inhalte erweitert wurde.

Wie es bereits bei den vergangenen Content-Updates der Fall war, schlichen sich auch dieses Mal diverse kleine Fehler ein, die mit entsprechenden Patches aus der Welt geschafft werden. Ab sofort steht das Update auf die Version 3.82 bereit, mit dem sich die Entwickler von Hello Games ausgewählter Fehler annahmen. Beispielsweise wurden verschiedene Probleme behoben, die in Verbindung mit den neuen Sentinels auftreten konnten.

Quest-Bugs und weitere Fehler aus der Welt geschafft

Darüber hinaus nahm Hello Games einen Bug in Angriff, der dazu führte, dass die Mission „Eine Spur von Metall“ alle Missionsbenachrichtigungen überschrieb, wenn der Spieler nicht sofort zu seiner Siedlung zurückkehrte. Ebenfalls der Vergangenheit gehört das Problem an, das dafür sorgen konnte, dass der Effekt des Tarngeräts den Bildschirm in VR übermäßig verdunkelte.

Alle weiteren Details zum „No Man’s Sky“-Update 3.82 und den ausführlichen Changelog zum neuen Patch findet ihr auf der offiziellen Website. „No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Wie Hello Games kürzlich klar stellte, ist nach dem „Sentinel“-Update noch lange nicht Schluss.

Stattdessen denkt das Studio bereits über weitere Inhalte und Neuerungen nach.

