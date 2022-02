Uncharted: Sony bezeichnet Blockbuster als „neues Hit-Film-Franchise“

"Uncharted" ist am 17. Februar 2022 in den deutschen Kinos gestartet.

Letzte Woche ist mit „Uncharted“ die Adaption von Sonys gleichnamiger Videospielreihe in den internationalen Kinos angelaufen. In den USA und auch Deutschland konnte der Abenteuerfilm einen erfolgreichen Start hinlegen. Dies veranlasste Sony nun dazu, beim Blockbuster von einem „neuen Hit-Film-Franchise“ zu sprechen.

„Ein großer Sieg für jede einzelne Abteilung des Unternehmens“

Dies geht auf einen Bericht des Branchenmagazins Deadline zurück, die sich auf eine E-Mail von Tom Rothman berufen. Er ist CEO und Vorsitzender der Sony Pictures Motion Picture Group und wandte sich in besagter Nachricht an das gesamte Unternehmen. Darin verwies Rothman zunächst auf den erfolgreichen Start des Abenteuerfilms, der an seinem ersten Wochenende weltweit 139 Millionen US-Dollar einspielen konnte (via Box Office Mojo).

Des Weiteren hob der CEO die sehr positive Resonanz des Publikums auf der Plattform Rotten Tomatoes hervor. Einer durchschnittlichen Kritikerwertung von 40% steht dort aktuell eine Zuschauerwertung von 90% gegenüber. Aufgrund des Einspielergebnisses und der überschwänglichen Publikumsbewertungen schreibt Rothman, „Uncharted“ sei ein „neues Hit-Film-Franchise für das Unternehmen.“

Zudem ergänzt er, das erfolgreiche Startwochenende des Kinofilms sei „ein großer Sieg für jede einzelne Abteilung des Unternehmens, denn der Film war unsere erste große Produktion, die durch das Aufkommen von Covid komplett stillgelegt wurde, doch wir haben beharrlich einen Film fertiggestellt, den das Publikum liebt, und ihn trotz der Pandemie mit strategischem Elan weltweit vermarktet und vertrieben.“

An seinem ersten Wochenende konnte „Uncharted“ die Startprognosen, die für den US-Markt ein Einspielergebnis von circa 30 Millionen US-Dollar prognostizierten, deutlich übertreffen. Allein in den USA konnte der Film an seinem Startwochenende 51 Millionen US-Dollar einspielen. Weitere 88 Millionen US-Dollar kamen an den internationalen Kinokassen hinzu, womit der Film aktuell bei einem Einspielergebnis von insgesamt 139 Millionen US-Dollar steht. Damit konnte die Videospiel-Adaption ihr Produktionsbudget von angeblich 120 Millionen US-Dollar schon wieder einspielen. Die Chancen für eine Fortsetzung dürften somit durchaus gut stehen.

„Uncharted“ läuft seit dem 17. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

