Destiny 2 – Die Hexenkönigin: So heißt der neue Raid

Die Entwickler von Bungie haben am 22. Februar die nächste Erweiterung für ihren 2017 erschienenen Loot-Shooter „Destiny 2“ veröffentlicht. Während sich die meisten Spieler wohl noch durch die Kampagne von „Witch Queen“ schlagen dürften, sind andere schon voller Vorfreunde auf den Release des Raids. Bungie hat nun den Namen der Endgame-Aktivität verraten, die schon bald veröffentlicht wird.

Raid trägt den Namen „Der Schwur des Schülers“

Der nächste Raid in „Destiny 2“ wird den Namen „The Vow of the Disciple“, zu Deutsch „Der Schwur des Schülers“, tragen. Bungie beschreibt die Aktivität wie folgt: „In den Sümpfen von Savathûns Thronwelt liegt eine versunkene Pyramide. Hüter bringen ihr Einsatztrupp zusammen und stellen sich einer uralten Gefahr.“ Was die Spieler in der Pyramide erwartet, ist noch nicht bekannt. Ein kurzer Blick auf die Pyramide ließ sich aber schon in dem Launch-Trailer von „Witch Queen“ erhaschen.

Der Raid wird am 5. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Wie bei jedem Raid in „Destiny 2“ gibt es auch dieses Mal ein Rennen darum, welches Fireteam die neue Aktivität als erstes abschließen kann. Das sogenannte „World First Race“ wird vom Studio Bungie überwacht, das dann die offiziellen Sieger bekannt gibt. Die Gewinner des Rennens erhalten dafür einen einzigartigen „World First“-Titelgürtel.

Weitere Einzelheiten zu dem Raid sind noch nicht bekannt. Ebenso nicht, welches Powerlevel für den Raid vorgesehen ist. Mit „Die Hexenkönigin“ wurde das Softcap für das Powerlevel der Hüter auf 1500 angehoben. Das Hardcap wurde auf 1550 gesetzt. Zu Beginn der neuen Erweiterung wurden alle Hüter auf ein Powerlevel von 1350 gebracht.

