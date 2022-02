Fall Guys Ultimate Knockout: Neues Update bringt vollständige Crossplay-Funktionalität mit sich

Der erfolgreiche Battle Royale-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ befindet sich mitten in der sechsten Season, die einmal mehr nicht mit Inhalten geizt. Allerdings haben die zuständigen Entwickler von Mediatonic ein umfangreiches Update veröffentlicht, das auch eine lange von Spielern gewünschte Funktion mit sich bringt: Crossplay.

Bisher konnte man nur in Custom Shows Cross-Plattform-Lobbies erstellen. Doch ab sofort werden die Spieler auf Wunsch immer plattformübergreifend gegeneinander antreten bzw. miteinander spielen können. In Zusammenarbeit mit Epic Games hat man die Crossplay-Unterstützung vollständig umsetzen können. Somit kann man mit Freunden auf PlayStation und PC zusammenspielen, solange ein jeder seinen Epic Account verbunden hat.

Darüber hinaus haben die Entwickler ein klitzekleines Update zu den Nintendo Switch- und Xbox-Versionen von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ gegeben. Dazu heißt es: „Wir schließen die Entwicklung ab und auch wenn es nicht mit diesem Update geschieht; sie kommen.“

Die Crossplay-Unterstützung ist lediglich der erste Schritt, um auch die weiteren Plattformen in die Familie zu holen. Der neue Spielmodus „Sweet Thieves“ ist ebenfalls in dem Midseason-Update enthalten. Darüber hinaus haben die Entwickler eine Vielzahl an Fehlerbehebungen vorgenommen, die man den offiziellen Patchnotes entnehmen kann.

Our mid-season update is now LIVE!

You can now party-up with your Fall Guys buddies regardless of whether they’re on PC or PlayStation 👀

We’ve also squished a bunch of bugs, and have a brand-new game mode coming soon called Sweet Thieves

LET’S GOOOO! pic.twitter.com/GdJHqrOQ16

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) February 22, 2022