Gran Turismo 7: Die Liebe zum Rennsport im neuen TV-Spot

Anfang des kommenden Monats geht die beliebte Rennspielserie aus dem Hause Polyphony Digital mit „Gran Turismo 7“ in ihre nächste Runde und verspricht laut Entwicklerangaben ein weiteres Mal packenden Rennspaß.

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellte das japanische Entwicklerstudio in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment einen neuen TV-Spot zum in Kürze erscheinenden Rennspiel bereit. Mit dem neuen Video zelebrieren die Entwickler die Liebe zum Rennsport beziehungsweise zum Automobil an sich und machen deutlich, worauf es in „Gran Turismo 7“ ankommen wird: Den Spaß am Fahren und dem Wettbewerb.

Die klassische Einzelspieler-Kampagne kehrt zurück

Nachdem der spielerische Fokus von „Gran Turismo Sport“ (2017) noch auf der Online-Mehrspieler-Komponente lag, kehren die Macher von Polyphony Digital bei „Gran Turismo 7“ zu den spielerischen Wurzeln der Serie zurück und spendieren euch zudem eine klassische Singleplayer-Kampagne. Hier schnappt ihr euch zunächst ein günstiges Fahrzeug, um eure ersten Sporen zu verdienen, und klettert anschließend die Karriereleiter nach oben, bis ihr an den führenden Wettbewerben teilnehmen könnt.

Wie bereits im vergangenen September bekannt gegeben wurde, wird die Singleplayer-Kampagne von „Gran Turismo 7“ eine aktive Internetverbindung voraussetzen. Eine Entscheidung, die laut den Verantwortlichen von Polyphony Digital getroffen wurde, um Betrug oder möglichen Cheatern den Wind aus den Segeln zu nehmen und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.

„Gran Turismo 7“ wird am 4. März 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

