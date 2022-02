Horizon Forbidden West: So löst ihr alle Aussichtspunkte

In „Horizon Forbidden West“ gibt es auch abseits der Story allerlei für euch zu erledigen. Unter anderem könnt ihr euch, wie bereits im Vorgänger, wieder auf die Suche nach Aussichtspunkten begeben. Diesmal haben die Entwickler von Guerrilla Games diese kleinen Rätsel jedoch ein kleines bisschen herausfordernder gestaltet.

Was sind Aussichtspunkte?

Sobald ihr einen Aussichtspunktturm im Action-Rollenspiel erreicht, erhaltet ihr Zugriff auf ein Hologramm. Dieses müsst ihr mithilfe eures Fokus mit einer bestimmten Stelle der näheren Umgebung in Einklang bringen.

Aussichtspunkt Nr. 1: Der Schrecken

Sobald euch das gelungen ist, habt ihr den entsprechenden Aussichtspunkt gelöst. Insgesamt warten neun dieser kleinen Rätsel im Spiel auf euch, die Aloy etwas mehr über die alte Welt verraten. Sobald ihr alle Aufgaben dieser Nebenaktivität gelöst habt, erhaltet ihr eine Belohnung, doch darauf gehen wir später ein.

Der ersten Aussichtspunkt, den ihr in „Horizon Forbidden West“ finden dürftet, befindet sich südlich von Kettenkranz. Er ist in der Nähe einer Reliktruine, die für die Lösung dieses Rätsels eine wichtige Rolle spielt. Scannt zunächst den Turm, um das Bild für den Umgebungsabgleich zu erhalten.

Begebt euch auf die Westseite des Flusses und lauft in Richtung Norden, bis ihr bei den Überresten einer alten Brücke ankommt. Auf der gegenüberliegenden Seite seht ihr die Ruine. Gleicht das Bild ab und löst das Rätsel.

Aussichtspunkt Nr. 2: Reinklang

Der nächste Aussichtspunkt auf unserer kleinen Rundreise befindet sich westlich von Reinklang. Geht vom Turm aus gesehen weiter nach Westen bis ihr bei den Überresten zweier Gebäude ankommt, bei denen Windräder stehen.

Ihr müsst nun zum oberen Gebäude gehen und von dort in Richtung der Satellietenschüsseln blicken. Aktiviert nun euren Fokus und gleicht das Bild mit der Umgebung ab, bis ihr das Rätsel gelöst habt.

Aussichtspunkt Nr. 3: Brennspeer

Um diesen Aussichtspunkt in „Horizon Forbidden West“ zu finden, müsst ihr euch von Brennspeer aus gesehen nach Osten in die Berge aufmachen. Der Punkt befindet sich ganz oben auf dem Gipfel in der Nähe eines Sonnenflügel-Areals. Nachdem ihr das Areal gescannt habt, müsst ihr rüber zu den Maschinen gleiten.

Nachdem ihr eure Gegner ausgeschaltet habt, sucht in der Umgebung nach einem umgestürzten Baum. Klettert auf diesen und geht rüber auf die andere Seite. Nun müsst ihr nur noch in die Richtung von Brennspeer schauen und das Bild mit eurem Fokus abgleichen.

Aussichtspunkt Nr. 4: Stillsande

Diesen Aussichtspunkt findet ihr zwischen der Stillsand-Wüste und den nördlich von ihnen gelegenen Bergen. Wenn ihr hier euren Scan benutzt, könnt ihr Überreste des alten Las Vegas entdecken. Klettert auf den Berg hinter euch, auf dem ihr eine kleine Aussichtsplattform erkennen könnt.

Von hier aus müsst ihr hinüber zur Wüste schauen und euren Fokus aktivieren. Gleich das Bild mit einigen Ruinen ab, um das Rätsel zu lösen und den Aussichtspunkt abzuschließen.

Aussichtspunkt Nr. 5: Dünenhöhle

Um diesen Aussichtspunkt zu finden, müsst ihr euch gut umschauen, denn ihr findet ihn unterhalb von Wüstenglimmer. In diesem Bereich, den Dünenhöhlen, müsst ihr mit Aloy auch nach dem letzten Ornament gucken. Ihr müsst nun dorthin gehen, wo die Schnappmäuler ihre Kreise ziehen. Dafür müsst ihr euch, nachdem ihr unten angelangt seid, in Richtung des Eifelturm-Hologramms begeben und in Richtung Süden laufen.

Ihr findet in der Nähe eine kaputte Brücke, auf welcher der Aussichtspunktturm steht, mit dem ihr interagieren müsst. Nun müsst ihr in den nördlichen Teil gehen und die Leiter dort wieder nach oben klettern. Nachdem ihr oben angekommen seid, haltet euch links und geht auf einen kleinen Steg. Seht zum Turm hinüber und gleicht das Bild ab.

Aussichtspunkt Nr. 6: Der Gedenkhain

Den sechsten Aussichtspunkt findet ihr ein gutes Stück westlich von Brennspeer in der Nähe einer Arena in den Bergen. Geht ausgehend von den Wasserfällen in diesem Bereich in nordwestliche Richtung, um den Aussichtspunktturm zu finden und scannt ihn.

Seht euch ein bisschen um und ihr entdeckt eine Brücke, die über einen kleinen Fluss führt. Geht hinüber und schaut nach rechts. Ein Stück weiter oben werdet ihr die alte Vorrichtung sehen, von der Aloy eben gesprochen hat. Klettert nach oben und stellt euch dort auf die Plattform. Gleicht das Bild ab und weiter geht es zum siebten Punkt.

Aussichtspunkt Nr. 7: Die lange Küste

Um diesen Aussichtpunkt zu erreichen, müsst ihr in die Region nördlich von Flutspitze reisen. Auf dem Weg dürftet ihr vermutlich an einem Rebellenlager vorkommen, das ihr, falls ihr möchtet, noch auseinandernehmen könnt. In der Nähe befindet sich darüber hinaus ein Unterschlupf, den ihr anpeilen solltet. Dort in der Nähe ist der Turm.

Nachdem ihr diesen gescannt habt, lauft die Küste in südwestlicher Richtung entlang. Geht weiter, bis ihr einen Felsen im Wasser entdeckt. Klettert auf diesen rauf und schaut nach Norden zu den Ruinen hinüber. Aktiviert nun euren Fokus und gleicht, ihr wisst es bereits, das Bild mit der Umgebung ab.

Aussichtspunkt Nr. 8: Nebelhöhen

Für den vorletzten Aussichtspunkt müsst ihr eine kleine Tauchtour machen. Zunächst müsst ihr allerdings in den Norden der westlichsten Insel in „Horizon Forbidden West“ gehen, zur Insel der Türme. Von hier aus könnt ihr einen wunderbaren Blick auf die einstige Golden Gate Bridge werfen. Nachdem ihr genug den Ausblick genossen habt, müsst ihr zur Ostseite des Strandes gehen, wo ihr die Überreste eines alten Turms finden könnt.

Von dort geht ihr wieder zum Strand und schwimmt mit Aloy zunächst nach Norden. Wenn ihr an den ersten untergegangenen Ruinen vorbeikommen seid, taucht unter und sucht nach den Überresten eines Gebäudes mit einer Kuppel. In dessen Nähe findet ihr einen Punkt, bei dem ihr Aloy einen Schub geben könnt. Interagiert damit jedoch nicht, sondern gleicht an genau dieser Stelle das Bild mit eurem Fokus ab.

Aussichtspunkt Nr. 9: Insel der Türme

Finale! Vom Norden der Insel müsst ihr nun hinab in den Süden gehen. Um den letzten Aussichtspunkt angehen zu können, solltet ihr die Story des Action-Rollenspiels fast abgeschlossen haben. In einer der finalen Missionen lernt ihr, wie ihr Sonnenflügel überbrücken könnt. Genau diese Fähigkeit ist hier Gefragt. Direkt beim Aussichtspunktturm befinden sich die Überreste eines einstmals großen Turms, der nun drei Spitzen hat. Euer Zielpunkt befindet sich auf der höchsten dieser drei Spitzen.

Oben könnt ihr mit eurem Sonnenflügel landen. In der Nähe eurer Landeplattform ist eine Leiter, die ihr nach unten schießen könnt. Sobald ihr diese hochgeklettert seid, müsst ihr mit eurem Zugwerfer einen Balken beim Turm links von euch ausfahren. Lasst euch dann zur Kante fallen und klettert den linken Turm nach oben. Sobald ihr auf dem Balken seid, zieht mit eurem Zugwerfer einen weiteren Balken auf dem gegenüberliegenden Turm nach unten. Springt rüber und klettert den Pfad ganz nach oben. Nun setzt euch auf den Balken und gleicht das Bild ab.

Die Belohnung für den Abschluss der Aussichtspunkte

Oben haben wir bereits erwähnt, dass ihr auch noch eine Belohnung erhaltet, wenn ihr alle neun Aussichtspunkte erfolgreich abgeschlossen habt. Glücklicherweise könnt ihr weiter auf der Insel bleiben, doch ihr müsst euch nun zum Strand auf der Westseite begeben. Dort findet ihr eine überwucherte Ruine, bei der ihr einen Tresor finden könnt. Eure Belohnung ist darin eingeschlossen: Eine wertvolle Skulptur.

Damit habt ihr nun die Rätsel aller Aussichtspunkte in „Horizon Forbidden West“ beendet. Falls ihr noch mehr Hilfe benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-Rollenspiel.

