PlayStation VR2: Preis und Release – Ihr habt abgestimmt

PlayStation VR2 nähert sich der Veröffentlichung. Doch wie viel Geld würdet ihr in die Hardware investieren? Mit unserer Wochenendumfrage gingen wir dem auf den Grund.

Die gestrige Vorstellung des Designs von PlayStation VR2 machte noch einmal deutlich: Das Virtual Reality-Headset kommt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr auf den Markt.

Einen Termin nannte Sony im Zuge der Enthüllung allerdings nicht. Und auch über den Preis schweigen die Japaner. Doch schon am Wochenende wollten wir von euch wissen, welchen Geldbetrag ihr bei den bekannten Features in PlayStation VR2 investieren würdet. Mehr als 3.400 Teilnehmer gaben bei dieser Umfrage ihre Stimme ab.

Bei 399,99 Euro würden die meisten Teilnehmer zuschlagen

Zahlreiche Spieler orientierten sich beim Preiswunsch offenbar am Vorgänger PlayStation VR, der 2016 für 399,99 Euro auf den Markt gebracht wurde. Entsprechend gaben 33 Prozent der Teilnehmer an, bis zu 400 Euro für das PS5-Headset bezahlen zu wollen. 100 Euro mehr würden 30 Prozent ausgeben, während 20 Prozent bis zu 300 Euro investieren möchten. So viel kostet PlayStation VR seit der offiziellen Preissenkung.

Zusammengerechnet mit den Spielern, die bereit sind, auch mehr auszugeben, würden 80 Prozent bei einem Betrag von bis zu 400 Euro zuschlagen. Würde PlayStation VR2 500 Euro (bzw. 499,99 Euro) kosten, wären 47 Prozent dabei. Bei einem Preis von 599,99 Euro würden nur noch 17 Prozent den Kauf von PlayStation VR2 abschließen. Nachfolgend die Ergebnisse:

Wie viel würdet ihr für PSVR2 maximal bezahlen?

Bis zu 400 Euro – 33 Prozent

Bis zu 500 Euro – 30 Prozent

Bis zu 300 Euro – 20 Prozent

Bis zu 600 Euro – 9 Prozent

Bis zu 700 Euro – 4 Prozent

Mehr als 700 Euro – 4 Prozent

Abhängig vom Preispunkt würden sich die Kaufabsichten bei den Teilnehmern, die an PSVR2 interessiert sind, wie folgt reduzieren, wobei wir von der wahrscheinlichen Preisgestaltung samt Nachkommabereich ausgehen:

299,99 Euro – 100 Prozent

399,99 Euro – 80 Prozent

499,99 Euro – 47 Prozent

599,99 Euro – 17 Prozent

699,99 Euro – 8 Prozent

Release-Prognose zu PlayStation VR2

Offen ist, wann PlayStation VR2 erscheinen wird. 47 Prozent der Teilnehmer gehen allerdings davon aus, dass die Markteinführung im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen wird. 31 Prozent erwarten den Launch im ersten Halbjahr 2023. 20 Prozent befürchten, dass das Debüt der Hardware erst im zweiten Quartal 2023 erfolgen wird.

Wann wird PlayStation VR2 erscheinen?

Im zweiten Halbjahr 2022 – 47 Prozent

Im ersten Halbjahr 2023 – 31 Prozent

Im zweiten Halbjahr 2023 – 20 Prozent

Im ersten Halbjahr 2022 – 1 Prozent

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Schon zuvor stellten wir die Frage, ob ihr überhaupt an PlayStation VR2 interessiert seid. Mehr als 6.000 Leser hinterließen ihre Stimme. Und das Ergebnis war deutlich. 60 Prozent gaben ihre Zustimmung, wobei anzumerken ist, dass Spieler, die kein Interesse an der Hardware haben, Meldungen mit solchen Umfragen eher seltenen aufrufen werden, was bei dieser Frage zu einer Verzerrung führen könnte.

Wollt ihr PlayStation VR2 kaufen?

Na klar – 60 Prozent

Ich bin noch unsicher – 33 Prozent

Auf gar keinen Fall – 7 Prozent

Weitere Meldungen zu PlayStation VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren