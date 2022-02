Resident Evil Outbreak: Hinweise auf einen neuen Titel entdeckt?

In den vergangenen Monaten wurde der japanische Publisher Capcom mit gleich mehreren neuen „Residen Evil“-Projekten in Verbindung gebracht. Neben einem Remake zu „Resident Evil 4“ soll sich beispielsweise ein dritter Titel der „Resident Evil Revelations“-Reihe in Entwicklung befinden.

Darüber hinaus tauchte im großen GeForce Now-Leak im vergangenen Jahr ein neues „Resident Evil Outbreak“ auf. Weitere Hinweise auf einen möglichen Nachfolger wurden nun auf der offiziellen Website von Capcom entdeckt. Hier fand die Community heraus, dass „Resident Evil Outbreak“ im „History“-Bereich nicht mehr mit den damaligen PlayStation 2-Assests angezeigt wird. Stattdessen wurden die Assets hochskaliert und teilweise mit neuen Texturen versehen.

Was steckt hinter diesem Schritt?

Nun stellt sich natürlich die Frage, warum Capcom diesen Aufwand betrieb. Zum einen wäre natürlich denkbar, dass die „History“-Sektion der offiziellen Website einfach nur aktualisiert und mit frischen Grafiken auf den neuesten Stand gebracht wurde. Ebenfalls möglich wäre, dass sich die Gerüchte um ein neues „Resident Evil Outbreak“ bewahrheiten. Unklar wäre hier allerdings, wann mit der offiziellen Ankündigung zu rechnen ist.

Das erste „Resident Evil Outbreak“ erschien im Jahr 2004 in Europa und wurde als ein kooperativer Horror-Shoter für bis zu vier Teilnehmer konzipiert, in dem die Spieler und Spielerinnen einen Charakter sowie eine Mission wählten und sich anschließend ins Getümmel stürzten. Eine Nachfolger in Form von „Resident Evil Outbreak: File 2“ folge in Europa im Sommer 2005.

Capcom selbst wollte die aktuellen Gerüchte um die möglichen neuen „Resident Evil“-Projekte bisher nicht kommentieren.

Looks like they've been touched up a little beyond upscaling.

