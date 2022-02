Dragon Age 4 & Mass Effect: BioWare liefert Status-Update zur Entwicklung

Bekanntermaßen arbeitet BioWare aktuell sowohl an "Dragon Age 4" als auch an einem neuen Ableger der "Mass Effect"-Reihe. Zu beiden Projekten lieferten uns die Verantwortlichen des kanadischen Studios nun aktuelle Status-Updates.

Nachdem das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age 4“ bereits im Rahmen der The Game Awards 2018 angekündigt wurde, bestätigte BioWare die laufenden Arbeiten an einem neuen „Mass Effect“ Ende 2020.

In einem aktuellen Statement lieferte uns das kanadische Studio zu beiden Projekten ein Status-Update. Zum neuen „Mass Effect“ heißt es beispielsweise: „Das Team unter der Leitung von Mike Gamble besteht aus einem Team erfahrener Entwickler sowie einigen neuen, wirklich talentierten Leuten. Sie alle entwickeln aktiv Prototypen für neue Ideen und Erfahrungen. Es dauert lange, AAA-Spiele der nächsten Generation zu entwickeln – und wir wissen, dass unsere Fans sie vielleicht früher haben möchten. Aber unsere oberste Priorität muss Qualität sein, und das braucht einfach Zeit, um es richtig zu machen.“

Der nächste Titel der „Mass Effect“-Reihe befindet sich also noch in der Prototyp-Phase und wird noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.

Weitere Neuigkeiten zu Dragon Age 4 folgen noch 2022

Geht es hingegen um „Dragon Age 4“, dann dürfen wir uns schon im Laufe des Jahres über weitere Neuigkeiten freuen. BioWare dazu: „Unser Entwurf wurde letztes Jahr fertiggestellt. Daher konzentrieren wir uns jetzt darauf, unsere Vision zu verwirklichen: fantastische Umgebungen, tiefgründige Charaktere, starkes Gameplay, wirkungsvolles Schreiben, emotionale Filmsequenzen – und vieles mehr. Die Blaupause für das Spiel ist gut verstanden und das Team ist fokussiert.“

„Später in diesem Jahr werden Sie mehr vom Dragon Age-Team in Form von Blogs und sozialen Inhalten hören“, ergänzte BioWare-Boss McKay. „Während wir uns durch die Entwicklung bewegen, werden wir auch regelmäßig mit Spielern kommunizieren, die in unserem Community-Council sitzen. Als leidenschaftliche Fans wie Sie nehmen wir ihr Feedback ernst. Wir hören Ihnen auch zu, wenn Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen teilen. Also sprechen Sie weiter mit uns!“

Wann mit der offiziellen Präsentation von „Dragon Age 4“ zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten.

Quelle: BioWare

