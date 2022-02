THQ Nordic: Publisher kündigt die nächste Übernahme an

In der Spielebranche kam es zu einer weiteren Übernahme. THQ Nordic schnappte sich das deutsche Studio Metricminds, das an hochkarätigen Produktionen mitwirkte.

THQ Nordic hat Metricminds, ein 2001 gegründetes Studio für animierte Inhalte mit Sitz in Frankfurt am Main, übernommen, wie das Unternehmen in einer Ankündigung auf der offiziellen Seite bekanntgab. Das Studio wird damit zu einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von THQ Nordic und soll sich weiterhin auf die bisherigen Kernkompetenzen konzentrieren.

Die Dienstleistungen von Metricminds umfassen die Erstellung von Zwischensequenzen, Trailern, Motion Capture, Keyframe-Animationen, Gesichtsanimationen und komplett fertiggestellten Cinematics, die innerhalb der Engines geliefert werden.

Mitarbeit an bekannten Projekten

Zu den bekanntesten Projekten, an denen das Studio mitwirkte, gehören „Horizon Zero Dawn“, „Horizon Forbidden West“, „Dying Light“, „The Surge“, „The Surge 2“, „Evolve“, „Batman: Arkham Origins“, „Tarzan 3D“, „Darksiders 3“, „The Remnant: From the Ashes“ und weitere Projekte, darunter das kommende „Destroy All Humans 2: Reprobed“ von THQ Nordic.

Die Übernahme umfasst das gesamte Kernteam, das sich aus Spezialisten aus der Spiele-, Rundfunk- und Filmindustrie zusammensetzt. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Die neuste Übernahme reiht sich einer breiten Palette an ähnlichen Deals ein, die in den vergangenen Monaten zu einer Umstrukturierung der Gamingbranche führten, wobei Mega-Deals wir die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft noch genehmigt werden müssen. Auch Sony ist bestrebt, die eigenen Stärken weiter auszubauen. Das Unternehmen gab kürzlich die Übernahme von Bungie bekannt, das künftig mehr oder weniger eigenständig agieren darf.

Weitere Übernahmen dieser Art sollen folgen. Während Sony bereits bekanntgab, dass nach der Übernahme von Bungie nicht Schluss ist, werden auch von Electronic Arts weitere Übernahmen geplant. Die Fusionen und Übernahmen in der Spieleindustrie erreichten 2021 einen Rekordwert von 85 Milliarden Dollar und werden in diesem Jahr voraussichtlich bei 150 Milliarden Dollar landen. Auch Ubisoft scheint sich nicht mehr hartnäckig gegen eine Übernahme zu wehren. Entsprechende Angebote sollen zumindest geprüft werden.

