Ukraine: CD Projekt spendet 240.000 Dollar für humanitäre Hilfe

Gestern starteten die Streitkräfte der Russischen Föderation einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Invasion ist in Europa die größte Bodenoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg und forderte bereits zahlreiche Todesopfer.

Mehrere Studios der Videospielbranche verurteilten das Vorgehen der russischen Truppen in den vergangenen zwei Tagen energisch. Auch CD Projekt, bekannt durch „The Witcher“ und „Cyberpunk 2077“, meldete sich am Nachmittag zu Wort. Das Unternehmen erklärte sich zudem bereit, einen beachtlichen Betrag für humanitäre Hilfe spenden zu wollen.

„Der jüngste Überfall auf die Ukraine, unsere Freunde und Nachbarn, hat uns schockiert und empört“, so CD Projekt Red auf dem offiziellen Twitter-Account. „In Solidarität mit allen Opfern dieses Akts der Aggression hat die CD Projekt-Gruppe beschlossen, die humanitären Hilfsbemühungen zu unterstützen, indem sie eine Million Złoty an die [Polska Akcja Humanitarna] spendet.“

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged.

In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2)

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 25, 2022