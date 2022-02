Digimon Survive: Macher spricht über Gameplay, Zielgruppe & mehr + Trailer

Lange Zeit war es still um das kommende Spiel "Digimon Survive". Am vergangenen Wochenende ging der Produzent des Titels, Kazumasa Habu, ausführlich auf verschiedene Aspekte des Titels ein.

"Digimon Survive" befindet sich unter anderem für PS4 in Entwicklung.

Nachdem kürzlich bereits ein Update zu „Digimon Survive“ in Aussicht gestellt wurde, sprach Producer Kazumasa Habu im Rahmen eines digitalen Events über das kommende strategische Rollenspiel (via Gematsu). Er ging unter anderem auf die tonale Ausrichtung, das Gameplay sowie die bisherigen Verschiebungen des Titels. Darüber hinaus wurde ebenfalls ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt weiter unten ansehen könnt.

Neue Details zu Verschiebungen und der Zielgruppe

Zunächst führte Habu aus, warum der Titel noch immer auf sich warten lässt. Ursprünglich sollte das Spiel bereits 2020 veröffentlicht werden. Zunächst entschuldigte sich der Producer aufrichtig bei den wartenden Fans, dass diese noch immer warten und sich sogar noch ein bisschen länger in Geduld üben müssen. Grund hierfür sei ein Wechsel des Entwicklerteams. Bisher wurde das Studio Witchcraft als Entwickler gelistet, mittlerweile zeichnet Hyde verantwortlich. Das Team arbeitete bisher unter anderem an „Final Fantasy“ oder auch „Persona“.

„Dank der Bemühungen des neuen Entwicklerteams sind wir nun aber wieder auf dem richtigen Weg und kommen der Fertigstellung des Spiels immer näher“, erklärt Habu. Einen genauen Veröffentlichungstermin für „Digimon Survive“ könne er allerdings noch immer nicht nennen.

Etwas gesprächiger zeigte sich der Produzent des SRPGs derweil hinsichtlich der tonalen Ausrichtung der Geschichte. Wie er ausführt, habe er mit Regisseur Hiroyuki Kakudo („Digimon Adventure“) darüber gesprochen, was Digimon eigentlich seien. Wie Kakudo ausführte, handle es sich bei den digitalen Monstern um „ätherische Wesen […], die uns seit der Antike begleiten. Aber ihre Wahrnehmung hat sich im Laufe der Zeit verändert, und sie sind Seelenfragmente, die sich in digitale Monster verwandelt“ hätten.

Des Weiteren bestätigte Habu, „Digimon Survive“ richte sich an ein erwachsenes Publikum. Aus diesem Grund sei die Geschichte des Titels auch „etwas düsterer“. Dies führe dazu, dass es „dunkle Wendungen“ geben würde, die in konventionelleren Ablegern des Franchise so nicht üblich seien, etwa das „Verleugnen von Digimon“.

Nur Singleplayer: Frische Infos zu Gameplay und Umfang

Des Weiteren bestätigte Habu im weiteren Verlauf des Gesprächs, bei dem SRPG werde es sich um ein reines Singleplayer-Abenteuer handeln. Dementsprechend werde es keinerlei Multiplayer-Inhalte im Game geben. Das Spiel beschreibt er indes primär als Text-Adventure mit taktischen Kämpfen. Das Verhältnis dieser beiden Facetten würde laut dem Producer des Games 7:3 betragen. Auf vertonte Dialoge müssen Fans indes weitestgehend verzichten. Lediglich der Hauptteil der Story sei „teilweise“ vertont worden.

Im Rahmen der Text-Adventure-Passagen können sich Spieler über die Karte der Spielwelt bewegen, Umgebungen erkunden und mit Charakteren sprechen, um die Verbundenheit zu ihnen zu erhöhen oder Items von ihnen zu erhalten. Die Beziehung zu euren Freunden kann dabei, ähnlich wie der Story-Fortschritt, einen Einfluss darauf haben, wann sich eure Digimon weiterentwickeln. Während der Erkundungen soll zudem euer Handy eine wichtige Rolle spielen, denn mit dessen Kamera könnt ihr einige versteckte Details aufspüren.

Auf die Kämpfe kam Habu ebenfalls kurz zu sprechen und führte hierzu aus, es sei wichtig, die Ausrüstung der eigenen Digimon regelmäßig anzupassen und sie in freien Kämpfen zu trainieren. In diesen Konfrontationen ist es auch möglich, eines der insgesamt 113 digitalen Monster für das eigene Team zu rekrutieren. Die Kämpfe selbst beschreibt der Produzent als „klassisch“ und sie sollen rundenbasiert stattfinden. Jede Seite hat eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten pro Runde um muss sich taktisch klug über das Schlachtfeld bewegen. Das Kampfsystem selbst soll komplex ausfallen und verschiedene Parameter beinhalten, auf die die Spieler achten müssen.

Mehr zu Digimon Survive:

Insgesamt werde die Handlung von „Digimon Survive“ in 12 Kapiteln erzählt. Ab Kapitel 8 werden Spieler sich für einen von drei Pfaden – Harmonie, Moral, Wut – entscheiden können, was den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen soll. Nach dem Ende einer Story-Route wird außerdem noch eine geheime Route freigeschaltet. Abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad sollen Spieler für einen Durchlauf ungefähr 40 Stunden benötigen. Um alle Routen abzuschließen, sollten 80 bis 100 Stunden eingeplant werden. Und ja, es wird auch einen New Game+-Modus geben, für den der vorherige Fortschritt übernommen werden kann.

„Digimon Survive“ befindet sich beim japanischen Studio Hyde für PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch und den PC in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

Was ist eure Meinung zu den neuen „Digimon Survive“-Informationen?

