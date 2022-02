Endzone – A World Apart: Survivor-Edition für die PS5 angekündigt – Trailer & Details

Wie bekannt gegeben wurde, wird der Strategie-Titel "Endzone: A World Apart" in wenigen Monaten den Weg auf die Konsolen der aktuellen Generation finden. Exklusiv auf der PlayStation 5 wird die postapokalyptische Aufbau-Strategie dabei in Form einer Retail-Fassung veröffentlicht.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Koch Media gaben die Entwickler von Assemble Entertainment bekannt, dass ihr Strategie-Titel „Endzone: A World Apart“ auch für die aktuellen Konsolen erscheinen wird.

Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S werden demnach im Mai mit der speziell angepassten Survivor-Edition bedacht, die zum Preis von 49,99 Euro angeboten wird. Während sich die Xbox-Community mit einer Download-Fassung arrangieren muss, wird die „Endzone: A World Apart – Survivor-Edition“ auf der PS5 auch in Form einer Retail-Version angeboten. Im Aufbau-Strategie-Abenteuer von Assemble Entertainment führt euer Weg zunächst in das Jahr 2021, in dem es Terroristen gelang, Atomkraftwerke in ihre Gewalt beziehungsweise zur Explosion zu bringen und die Welt so ins atomare Chaos zu stürzen.

Sichert das Überleben der Menschheit

150 Jahre nach diesen zerstörerischen Ereignissen steht ihr vor der Aufgabe, den Fortbestand der Menschheit zu sichern und ihr zu einem angenehmeren Leben zu verhelfen. „Die Spieler werden die ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen, um Wohngebäude zu bauen, ein funktionierendes elektrisches System zu entwickeln und eine stabile Wasser- und Nahrungsversorgung aufrechtzuerhalten – nur einige der wertvollen Ressourcen, die zur Unterstützung einer blühenden Gesellschaft erforderlich sind“, so die offizielle Beschreibung eurer Aufgaben.

Im Gegensatz zu anderen Titeln, die in einem postapokalyptischen Setting angesiedelt sind, werdet ihr in „Endzone“ nicht gegen grässliche Ghule oder verstrahlte Monstrositäten antreten. Stattdessen machen euch heftige Wetterereignisse wie Sandstürme und Dürre oder Stämme brutaler Angreifer das Leben schwer.

Versprochen werden nicht weniger als 90 unterschiedliche Gebäudearten, zahlreiche Nebenmissionen sowie eine realistische Abbildung von Strahlungs- und Feuchtigkeitswerten, die euch dazu zwingen, wichtige Details über den Boden zu berücksichtigen, auf dem ihr eurer Nutzpflanzen anbaut.

