Pokémon Karmesin & Purpur: Neunte Generation offiziell angekündigt – Starter-Pokémon enthüllt

Am gestrigen Nachmittag haben Nintendo, The Pokémon Company und GameFreak mit „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ die neunte Generation der beliebten Spielereihe offiziell angekündigt. Bereits Ende 2022 sollen beide Spiele exklusiv für die Nintendo Switch in den weltweiten Handel kommen. Doch was wird euch in dem Abenteuer erwarten?

Die nächste Evolution der Reihe

Mit „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ sollen die Spieler die nächste Entwicklungsstufe der Reihe erleben. Was bereits mit der achten Generation den Anfang nahm, wird weiterentwickelt. Nach der gewaltigen Naturzone aus „Pokémon Schwert“ und „Pokémon Schild“ wird man eine komplett offene Spielwelt erhalten, in der man ohne Grenzen mehrere Städte entdecken kann. Man kann die Pokémon am Himmel, im Wasser, in den Wäldern und auf den Straßen sehen.

Tsunekazu Ishihara, der Präsident und Geschäftsführer von The Pokémon Company, hat auch einige wenige Worte zu der neuen Generation verloren. So sagte er „Trainer können sich erneut auf ein fantastisches Abenteuer voller Entdeckungen und Erkundungen begeben. Die Reise in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur wird sich deutlich von bisherigen Abenteuern unterscheiden, und ich freue mich darauf, dieses unglaubliche Erlebnis mit euch allen zu teilen.“

Die Verantwortlichen haben auch schon die drei Starter-Pokémon vorgestellt, die die Spieler zur Auswahl haben werden. Demnach kann man sich für das launische Florakatzen-Pokémon Felori entscheiden, das die Fähigkeit „Notdünger“ besitzt. Mit „Großbrand“ wird wiederum das Feuerkroko-Pokémon Krokel auffallen, auch wenn es alles eher ruhiger angeht. Den Abschluss macht Kwaks. Das Jungenten-Pokémon setzt „Sturzbach“ ein und gilt als aufrichtig sowie ordentlich.

Im Übrigen soll auch die Verlinkung mit „Pokémon Home“ möglich sein, sodass man weiterhin die eigenen Pokémon aus anderen Regionen mit aufs Abenteuer nehmen kann. Weitere Details zu den neuen Spielen sind bisher nicht bekannt. Jedoch kann man sich den Ankündigungstrailer und die ersten Screenshots zu Gemüte führen, um einen Eindruck zu erhalten.

